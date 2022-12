Suite à la remontada de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED se sent pousser des ailes. La sortie de la version next-gen du jeu au lancement catastrophique couplée à la diffusion de la série Edgerunners sur Netflix lui ont permis un retour d’entre les morts inespéré. Le studio polonais a de grands projets pour la licence et en attendant sa suite, le premier épisode reviendra avec une nouvelle version l’année prochaine.

Une version GOTY de Cyberpunk 2077

Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 est définitivement derrière lui. Désormais adoubé par les joueurs, le dernier-né de CD Projekt RED se prépare à accueillir un seul et unique DLC payant. L’extension Phantom Liberty nécessitera certes de mettre à nouveau la main au portefeuille, mais le studio polonais a déjà pensé à tout pour celles et ceux qui n’auraient pas encore craqué pour le jeu de base. Comme le rapporte le site Stockwatch.pl, Adam Kicinski, PDG du studio, a en effet exprimé son souhait de lui offrir le même traitement que The Witcher 3 à son époque : une version GOTY comprenant Cyberpunk 2077 et son DLC.

C'est l'ordre naturel des choses et c'était déjà le cas pour The Witcher 3 qui, après avoir reçu deux extensions, a été commercialisé avec une édition Game of The Year. Il est resté tel quel sur le marché depuis. Dans le cas de Cyberpunk 2077, on peut s'attendre à la même chose .

Sans réelle surprise, Kicinski a précisé lors de cette même interview que ce Cyberpunk 2077 GOTY sera disponible en même temps ou peu après la sortie du DLC Phantom Liberty et d’une grosse mise à jour. Tous sont prévus pour le courant 2023. Cette version ultime du jeu sera néanmoins proposée à « plein tarif » sur PC, PS5 et Xbox Series, ce qui devrait avoisiner les 70€. Pour mémoire, l'extension plongera les joueurs en plein cœur de New United States of America, un nouveau district qui s'accompagnera également d'un casting de personnages inédit.