Malgré ses qualités, Cyberpunk 2077 a eu un lancement plus que chaotique. En cause notamment une optimisation aux fraises.

Lors de son lancement en décembre 2020, outre ses bugs, l'un des principaux reproches qui a été fait à Cyberpunk 2077 c'était son optimisation catastrophique. C'est le moins que l'on puisse dire et cela aussi bien sur consoles que sur PC, puisqu'il fallait une machine de guerre pour le faire tourner dans de bonnes conditions. Quelques temps plus tard le DLSS de chez Nvidia est passé par là pour améliorer significativement les choses. Eh bien bonne nouvelle, Nvidia revient une nouvelle fois sur le jeu pour proposer la version 3 de sa fameuse technologie à base d'IA et cela révolutionne le RPG.

Cyberpunk 2077, Nvidia à la rescousse

Le patch du jour de Cyberpunk 2077 ajoute le NVIDIA DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) soit la version 3.0 de la technologie d'intelligence artificielle développée par Nvidia permettant d'augmenter drastiquement votre framerate sans déperdition visuelle. La vidéo ci-dessous en dit long, avec et sans c'est le jour et la nuit et cela même avec le Ray Tracing d'actif. C'est bien simple on passe en moyenne de 40 FPS à 120 FPS soit un framerate trois fois plus fluide.

Même avec les différents correctifs qui ont été déployés depuis le lancement par le studio CD Projekt, les performances du jeu peuvent encore baisser dans les zones densément peuplées. Ce patch va donc apporter encore un peu plus de fluidité pour atteindre un niveau exemplaire.

Jakub Knapik, Directeur artistique global du jeu sur Cyberpunk 2077 explique :

Jouer à Cyberpunk 2077 avec les performances de l'IA du NVIDIA DLSS 3 est la meilleure façon d'accéder aux visuels époustouflants que le jeu a à offrir - cette technologie nous aide à franchir une nouvelle étape dans l'association d'une fidélité visuelle sans contrainte avec des performances exceptionnelles.

Loin d'être abandonné, rappelons que Cyberpunk 2077 va recevoir le DLC Phantom Liberty qui devrait apporter énormément de surprises avec un contenu assez massif. De quoi se replonger dans l'univers pendant de nombreuses heures. Marek Bugdoł de CDPR, a révélé qu’il s’agirait d'ailleurs du plus gros DLC jamais développé à ce jour au sein du studio. Le tout devrait sortir pendant l'année 2023.