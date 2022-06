La semaine s'est ouverte sur un nouveau drama pour Cyberpunk 2077. Une vidéo publiée sur la chaîne Youtube Upper Echelon Gamers accusait une société d'assurance d'être une des raisons du naufrage. Cette dernière s'en défend aujourd'hui par le biais d'un communiqué adressé à nos confrères de VGC.

Quantic Lab mis hors de cause ?

Stefan Seicarescu, PDG de Quantic Lab, commence d'emblée par expliquer que son entreprise « s'efforce toujours de travailler avec transparence et intégrité avec nos partenaires de l'industrie ». Puis d'ajouter que la vidéo comporte non seulement de multiples erreurs, mais qu'il y a également une incompréhension du processus d'assurance qualité (QA).

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux telle qu'expliquée dans votre article débute par des déclarations erronées sur l'histoire de Quantic Lab. Il semble y avoir une incompréhension du processus de test d'un jeu avant sa sortie.

Qu'est-ce qui est faux exactement ? Déjà le nombre d'employés. Il y aurait en ce moment même plus de 400 employés répartis dans les trois bureaux que possède Quantic Lab en Roumanie. Cependant, il ne fait pas mention du nombre de salariés qui ont dû débusquer les bugs et autres soucis sur Cyberpunk 2077.

Quantic Lab compte plus de 60 clients actifs. L'entreprise soutient plus de 200 projets, par an, de plusieurs éditeurs de renommée mondiale et continue d'avoir une approche où la qualité prime avant tout, et ce pour tous les travaux que nous entreprenons.

Plusieurs responsables du naufrage Cyberpunk 2077 ?

Sans accuser qui que ce soit, le PDG de Quantic Lab précise quand même que sa société n'était pas la seule sur le projet Cyberpunk 2077.

Tous les accords avec nos clients sont confidentiels, mais en général, les éditeurs d'envergure travaillent avec plusieurs sociétés d'assurance qualité, sans dépendre d'une seule en particulier, en plus de leurs propres ressources en interne (dans la plupart des cas).

Les deux se renvoient la balle et c'est de bonne guerre. Mais au final, il y a sûrement du vrai dans cette dernière déclaration de Stefan Seicarescu. De même, et comme nous l'avions dit, Quantic Lab ne peut être qu'une des raisons du désastre et non l'unique responsable. L'enquête de Jason Schreier avait notamment mis en avant de sérieux problèmes de management, de décisions qui ont chamboulé totalement la conception ou de planning avec un jeu qui ne serait entré en développement qu'en 2016, selon les sources du journaliste. Des problèmes directement imputables à CD Projekt Red.

En attendant The Witcher 4, Cyberpunk 2077 recevra tout de même son extension majeure comprenant un nouveau scénario. Ce contenu sera t-il à la hauteur dès sa sortie ? Suspens !