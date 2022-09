Cyberpunk 2077 revient de très loin mais les joueurs ont décidé de lui refaire confiance et ça paye ! Le jeu se porte bien et a convaincu de nouveaux acheteurs.

Cyberpunk 2077 est plus en forme que jamais et célèbre son retour fracassant avec une nouvelle donnée qui va faire plaisir aux actionnaires de CD Projekt Red et aux devs.

Et de 20 millions pour Cyberpunk 2077

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les polonais de CD Projekt Red, c'est un soulagement et un sacré cap après toutes ces turbulences. Cyberpunk 2077 s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires depuis son lancement catastrophique du 10 décembre 2020.

C'est plus de 2 millions de copies supplémentaires qui ont été écoulées entre avril 2022 et aujourd'hui. Certes, ce n'est toujours pas les 30 millions de jeux que le studio voulait distribuer la première année, mais ça reste un très très gros score.

Plus de 20 millions de cyberpunks ont parcouru les rues de Night City - qui ont fait la fête aux côté de Jackie et ont appris à connaître Johnny (ndlr : Keanu Reeves). Des cyberpunks qui ont été sur la route avec Panam, ont eu une relation avec Judy, ont traîné avec River et écouter les chansons de Kerry. Merci et on espère tous vous voir dans l'Afterlife.

Cette hausse des ventes de Cyberpunk 2077 sur les derniers mois s'explique par divers éléments. D'abord la série Netflix Cyberpunk Edgerunners qui a d'excellents retours, ensuite on suppose que la meilleure stabilité du jeu et la mise à jour gratuite PS5 / Xbox Series X|S ont grandement aidé pour relancer la machine.

Enfin, un point à ne pas négliger, l'annonce du DLC Phantom Liberty. Un futur ajout qui a peut-être motivé des nouveaux arrivants d'investir le monde de Cyberpunk 2077 pour être à jour. Toutes ces bonnes nouvelles devraient redonner le sourire au développeur ému qui s’est confié sur la sortie calamiteuse.