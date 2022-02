Cyberpunk 2077, c’est un peu les montagnes russes : majeur et incontournable sur PC, catastrophique sur PS4 et Xbox One et aucune optimisation sur les consoles new-gen (PS5, Xbox Series), un début très compliqué pour CD Projekt Red qui a été attaqué de toutes parts. Le studio polonais a en effet du jongler entre les demandes de remboursements des joueurs pour un produit jugé non fini, le retrait du jeu sur le PlayStation Store, les plaintes d’avocats et de leurs investisseurs, et bien sûr la pression de corriger le tir pour redorer leur réputation.

La mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077 disponible sur consoles

D’innombrables patchs ont été déployés pour bonifier l’expérience sauf celui qui devait amener la vraie version de nouvelle génération sur PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, qui a été reporté puis calé pour le premier trimestre 2022. Cet engagement vient pour le coup d’être respecté.

Au cours d’un stream, CD Projekt Red a annoncé une disponibilité immédiate de la mise à jour PS5 et Xbox Series pour Cyberpunk 2077. Au programme : 4K dynamique, ray-tracing, temps de chargement réduits, une variété d’améliorations visuelles et techniques. Sur PlayStation 5, la manette DualSense avec ses gâchettes adaptatives et son retour haptique ont été pris en compte.

Comme souvent, vous devrez choisir entre plusieurs modes : “Performances” en 4K dynamique à 60fps et “Ray-tracing” en 4K 30fps sur PS5 et Xbox Series X. Sur Xbox Series S, c’est plus simple, ce sera du 1440p à 30fps sans ray-tracing. Peu importe la version, la qualité du SSR (Screen Space Reflection) variera d’un mode à l’autre.

Le patch 1.5 apporte - sur toutes les platesformes, dont le PC et Stadia - de nouvelles armes, des options pour les appartements de V, un rééquilibrage des systèmes de jeu (gameplay, loot et économie), des améliorations au niveau des ombres, de l’audio et de la foule. L’énorme patchnotes est en ligne.

Une version d’essai gratuite

Si vous avez encore besoin d’arguments, sachez que Cyberpunk 2077 est jouable gratuitement jusqu’au 15 mars à 17h sur PS5 et Xbox Series X.