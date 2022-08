À sa sortie, Cyberpunk 2077 était loin d'être prêt en particulier sur PS4 et Xbox One. Une fonctionnalité manquante est disponible mais pas pour tout le monde.

Au lieu de profiter d'un lancement mémorable, Cyberpunk 2077 s'est pris les pieds dans le tapis, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur CD Projekt Red. Aujourd'hui, la communauté améliore le jeu avec une fonctionnalité toujours absente.

Un mod pour conserver des voitures volées dans Cyberpunk 2077

Pour arpenter Night City, il vaut mieux avoir un moyen de locomotion digne de ce nom. Le problème, c'est que si vous dérobez des véhicules, il est impossible de les entreposer. Vous pouvez uniquement vous faire une petite virée temporaire avant de leur dire adieu. Mais ça bouge sur PC !

Grâce au mod Claim Vehicles, il est maintenant possible de voler des bolides et de faire en sorte qu'ils appartiennent à jamais au personnage principal, V. Et il y a même une petite histoire. Avec l'ordonnance de 2055 sur l'appropriation et la mise en fourrière de véhicules, les forces de l'ordre ont le droit de réquisitionner n'importe quel tacot.

Le système N.C.L.A.I.M.S permet de transférer l'identifiant d'une voiture à une flotte du NCPD, le département de police, pour que les agents puissent en disposer. V peut utiliser cet outil pour enregistrer des véhicules volés et les faire apparaître n'importe quand et n'importe où, ou au minimum, de les récupérer dans un point d'intérêt proche.

Mais puisqu'il s'agit d'un mod, c'est seulement disponible sur PC et non consoles. Cyberpunk 2077 attend toujours sa grosse extension.