Si Cyberpunk 2077 est apprécié pour son gameplay et son formidable monde ouvert, il a aussi beaucoup fait parler grâce à ses personnages, dont l’un est particulièrement adoré par les joueurs.

Keanu Reeves n’a visiblement pas tourné la page de Cyberpunk 2077. L’acteur, qui prêtait ses traits et sa voix au légendaire Johnny Silverhand, a récemment fait savoir qu’il aimerait revenir dans la suite du jeu. Et bonne nouvelle pour les fans : Mike Pondsmith, le créateur de l’univers Cyberpunk, semble tout aussi partant.

Un rôle marquant pour Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077

Lors d’un live spécial REDstreams diffusé le 30 octobre, CD Projekt Red recevait Mike Pondsmith pour parler de l’avenir de la licence. L’auteur américain en a profité pour revenir sur la création de Cyberpunk 2077, mais aussi sur le travail des acteurs qui ont donné vie à ses personnages. Et forcément, Keanu Reeves n’a pas échappé à la discussion.

Pondsmith s’est montré particulièrement admiratif du comédien. Il a décrit Reeves comme « le type le plus gentil du monde jouant le plus grand des salauds », un contraste qu’il trouve fascinant. Il a aussi salué la sincérité et l’investissement de l’acteur, qu’il considère comme l’un des piliers du succès du jeu.

“J’ai des idées pour ça, Keanu”

Mais ce qui a le plus fait réagir les fans, c’est un passage plein de malice sur Cyberpunk 2077. Pondsmith évoque avoir vu une interview où Keanu Reeves disait vouloir « trouver un moyen de revenir d’entre les morts » pour rejouer Johnny Silverhand. L’auteur lui a alors lancé un message direct devant la caméra : « J’ai des idées pour ça, Keanu. Contacte-moi. »

Une phrase qui a évidemment enflammé la communauté. Car dans l’univers de Cyberpunk, tout est possible. Les esprits peuvent être sauvegardés, les corps clonés, les souvenirs modifiés. Ramener un personnage comme Silverhand n’a donc rien d’improbable.

Imaginer le retour de Keanu Reeves dans Cyberpunk 2 (ou Project Orion, son nom de code actuel) a de quoi faire rêver. Johnny Silverhand, avec son attitude rebelle et sa philosophie anarchiste, représente l’essence même du monde de Cyberpunk. Le faire revenir, même brièvement, donnerait à la suite un lien fort avec le premier jeu.

Source: REDstreams