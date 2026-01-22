Même après des heures à avoir arpenté les rues de Night City, connaissez-vous Cyberpunk 2077 aussi bien que vous le pensez ? Ces photos de Judy vont vous prouver le contraire.

Même des années après leur sortie, les jeux vidéo peuvent être plein de surprises. Cyberpunk 2077 ne fait pas exception quand on voit encore les secrets que nous découvrons aujourd'hui. Mais, parfois, ce sont les coulisses de création qui ont de quoi étonner. La preuve avec ces photos de Judy, la vraie. Vous n'allez pas en revenir en la voyant, croyez-nous.

Redécouvrez la Judy de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 a séduit les joueuses et joueurs autant par sa ville, Night City, que sa galerie de personnages. Johnny Silverhand, Jackie, Panam... autant de figures aussi attachantes que charismatiques qui nous en font voir de toutes les couleurs. Mais un nom a su se démarquer très tôt au lancement du jeu : Judy Alvarez.

Technicienne inégalée et membre du gang Mox, Judy est un personnage incontournable de Cyberpunk 2077. Elle a d'ailleurs fait chavirer le cœur de bien des joueuses et joueurs. D'ailleurs, vous pouvez même entamer une romance avec elle si vous incarnez la version féminine de V. Preuve de l'importance du personnage dans l'univers du jeu.

Mais savez-vous vraiment à quoi ressemble la véritable Judy ? Pas celle faite de polygones, mais bien le face model ? Eh bien c'est un mannequin du nom de Shivani Sharma qui a prêté ses traits — son visage exactement —au personnage. Sensible à l'engouement des fans de Cyberpunk 2077, elle s'est prêtée au jeu du cosplay pour dévoiler une version de Judy plus vraie que nature.

© Shivani Sharma.

© Shivani Sharma.

© Shivani Sharma.