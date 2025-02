Si vous souhaitez vous offrir ce nouveau jeu très attendu estampillé Cyberpunk 2077, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter, foncez !

Lancé en septembre dernier via une campagne de financement participatif qui a tout explosé, le jeu de plateau officiel Cyberpunk 2077 se fend encore pour une durée très limitée d'une occasion pour les personnes n'ayant pas financé le projet de se l'offrir. Il ne faudra donc pas tarder si vous souhaitez obtenir les goodies exclusifs qui vont avec. On pose tout cela sur la table.

Dernière chance pour profiter du gig autour du jeu de plateau Cyberpunk 2077

Avec un financement proprement explosif de plus de 9 millions d'euros, le jeu de plateau officiel Cyberpunk 2077 est déjà un carton avant même sa sortie. Les participants à la campagne lancée en septembre devraient recevoir leur lot à partir de décembre 2025. Entre-temps, celui-ci s'est ouvert aux autres fans intéressés n'ayant pas eu le temps de financer le projet. Les précommandes en ce sens sont encore ouvertes, mais, comme V dans le jeu original, le temps est compté.

Cette offre de précommande du jeu de plateau officiel Cyberpunk 2077 s'intéresse à deux éditions : la Standard et la Deluxe, respectivement proposées à 79 et 139 dollars. La première comprend seulement le jeu de base, tandis que la seconde comporte aussi 35 miniatures supplémentaires, et des matériaux de meilleure qualité. À noter que précommander le jeu vous permettra d'obtenir des goodies exclusifs qui ne seront pas disponibles lorsqu'il sera vendu en boutique. Ceux-ci comprennent notamment des miniatures exclusives, entre autres joyeusetés.

Si la note de départ vous paraît un peu salée (surtout avec la conversion peu avantageuse en euros), il est possible de payer en sept fois sans frais. Vous avez donc toutes les cartes en main si vous souhaitez encore acquérir ce jeu de plateau Cyberpunk 2077 avec quelques bonus en prime, chooms.

Source : GameFound