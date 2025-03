Ça bouge pas mal du côté du studio polonais CD Projekt. Les divers projets en cours avancent visiblement tous, à leur rythme respectif. C'est en tout cas ce que nous avons appris cette semaine à l'occasion du bilan annuel du dernier exercice financier, ce même bilan qui a aussi mis en lumière un projet inattendu et encore mystérieux. Et si celui-ci était en lien avec Cyberpunk 2077 ?

Un jeu gratuit Cyberpunk 2077 pour bientôt ?

Comme chaque année, le mois de mars marque la fin de l'année fiscale. C'est donc le moment pour les entreprises de faire le point sur les douze derniers mois et de présenter aux investisseurs les projets pour ceux à venir. Ainsi, CD Projekt a enfin pu donner des nouvelles officielles de ses licences. On sait désormais que The Witcher 4 n'arrivera pas avant 2027, tandis que le remake du premier opus revoit son process de création. De l'autre côté, on apprend que Cyberpunk 2 ne va pas tarder à attaquer les choses sérieuses.

Cependant, d'autres projets sont aussi en préparation chez CD Projekt. Il y a bien sûr sa fameuse nouvelle licence, « Hadar » de son nom de code, qui continue de doucement se préciser pendant sa phase de conception. Mais, le studio a encore bien des surprises à dévoiler. L'une d'elle pourrait bien concerner un nouveau projet issu de l'univers de Cyberpunk 2077.

De fait, pendant son échange avec les investisseurs, CD Projekt a mentionné avoir noué un « partenariat stratégique avec Scopely ». Il s'agit d'un studio de développement spécialisé dans les jeux mobiles, comme The Walking Dead: Road to Survival. Plus important encore, il a fait l'acquisition le 12 mars dernier de la branche vidéoludique de Niantic, à qui on doit le phénoménal Pokemon GO.

Cette association entre CD Projekt et Scopely vise à mettre sur pied un jeu mobile tiré de Cyberpunk 2077. Pour le moment, aucun détail n'a été précisé. Cela dit, compte tenu des précédentes réalisations du partenaire trouvé, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un jeu gratuit. Voilà qui promet un jeu bien différent de ce à quoi le studio nous a habitué.

