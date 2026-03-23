On le sait très bien, CD Projekt fait partie des studios les plus appréciés de l'industrie et ses œuvres sont absolument cultes. De The Witcher à Cyberpunk 2077, chaque jeu est unique en son genre et a surtout marqué son époque à sa manière. Si The Witcher 3 a décroché le GOTY l'année de sa sortie, Cyberpunk 2077 a surtout créé une multitude de polémiques avec une sortie catastrophique. Mais au fil du temps le jeu s'est non seulement rattrapé, mais il s'est même surpassé. Les fans sont désormais légion et tout ce que touche la franchise se transforme en or massif, en témoigne ce nouveau projet pharaonique qui explose toutes les attentes.

Cyberpunk 2077 n'a pas encore fini de faire rêver les fans...

Après la réussite de Cyberpunk Edgerunners sur Netflix, et le carton incroyable de nombreux produits dérivés, la licence explose tout dans un autre domaine : le jeu de cartes à collectionner. C'est une tendance qui ne fait que croître depuis quelques années, bien que cela existe depuis très longtemps, les jeux de cartes à collectionner (aussi connus sous le nom de JCC ou TCG) passionnent des millions de joueurs à travers le monde et l'entrée de Cyberpunk 2077 dans le domaine fait déjà énormément de bruit.

Une campagne Kickstarter a été lancée il y a peu dans le but de financer en partie la production du tout premier gros jeu de cartes à collectionner Cyberpunk 2077. Comme pour Pokemon, Lorcana ou encore Riftbound, ce nouveau jeu de cartes sera entièrement jouable et compte s'imposer dans le domaine, mais il y aura aussi et surtout une énorme dimension collection avec des cartes plus ou moins rares, des illustrations uniques et des displays et autres decks à thème.

... Et ils lui rendent bien puisque le nouveau jeu de cartes est déjà un immense succès

L'engouement autour de ce jeu de cartes Cyberpunk 2077 est déjà titanesque, le studio demandait 100 000 euros pour lancer son affaire d'ici le 18 avril 2026, et l'objectif a été complété en quelques minutes seulement. Désormais, au moment où ces lignes sont écrites, la campagne dépasse les 10 730 000 euros (plus de 12 millions de dollars), c'est absolument colossal. Il faut dire aussi que certains packs proposés sont coûteux. Le pack de base vous demandera environ 50 euros ce qui vous donne accès à deux decks de lancement. Vient ensuite une offre à 169 euros avec davantage de bonus et surtout un palier à 349 euros qui comporte en supplément des displays à thème. C'est d'ailleurs cette option qui a le plus séduit avec quasiment 6 500 backers sur près de 16 000 au total.

Certains paliers de cette campagne Kickstarter sont par ailleurs définitivement conçus pour les plus grands fans de Cyberpunk 2077 et surtout ceux qui en ont les moyens puisque les propositions s'envolent avec des packs à près de 8 000 euros. Quoi qu'il en soit, c'est un succès hors norme pour le jeu de cartes à collectionner Cyberpunk 2077 et ce n'est pas encore fini puisqu'il reste encore 25 jours à l'heure où ces lignes sont écrites.

Source : Kickstarter