L'engouement autour de Cyberpunk 2077, la dernière licence de CD Projekt, ne désemplit pas. Dès lors, fort est à parier que les fans vont s'arracher ces nouveautés fraîchement annoncées.

Quand on évoque Cyberpunk 2077, on pense souvent à sa galerie de personnages, à son monde ouvert titanesque ou encore à son gameplay effréné. Mais c'est loin d'être les seuls aspects qui contribuent à l'aura du titre à ce jour. Alors que la suite se prépare, il est toujours aussi imprégné dans les mémoires des joueuses et joueurs, ou même du public de la série Netflix. C'est pourquoi ces nouveautés tout juste dévoilées pour votre collection vont partir comme des petits pains.

Portez les couleurs de Cyberpunk 2077

Au-delà de tous les éléments mentionnés plus haut, Cyberpunk 2077 s'est aussi imposé par son sens du style. Dans un monde futuriste comme celui-là, les personnages peuvent se réinventer à l'aide de diverses technologies. Ils jouent sur leur apparence et se greffent des accessoires parfois purement esthétiques, parfois complètement explosifs. Mais même sans cette dimension transhumaniste qui touche au corps, la mode est à son paroxysme à Night City !

Beaucoup envient le style de certains des personnages phares de Cyberpunk 2077, à l'instar de l'inénarrable Johnny Silverhand. Et si on vous disait que vous pouvez adopter le même style que le rockeur disparu ? Eh oui ! Après la veste de David de la série Edgerunners, de nouvelles pièces inspirées cette fois du jeu sont proposées par la boutique Insert Coin.

CD Projekt s'est de nouveau associé à la célèbre marque spécialisée dans les vêtements estampillés à l'image de gros jeux du marché. Cette fois, la collaboration les a conduits à produire des vêtements en l'honneur du groupe fictif Samurai, dont Johnny Silverhand était le leader dans Cyberpunk 2077. Le t-shirt (24,57 €), le hoodie (58,99 €) et la veste (88,49 €) sont actuellement en précommande pour une livraison attendue entre octobre et novembre 2025. De plus, une autre veste, la « Night City Black Edition », est déjà disponible à la vente directe et proposée au prix de 83,57 €.



© Insert Coin.