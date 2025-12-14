Envie de vous faire plaisir ou d'offrir un beau cadeau à un autre proche fan de Cyberpunk 2077 ? Voici un guide d'idées cadeaux en lien avec la licence futuriste de CD Projekt RED.

Alors que Cyberpunk 2077 fête en ce mois de décembre son cinquième anniversaire et après l'un des plus beaux exemples de rédemption de l'histoire du jeu vidéo grâce aux efforts acharnés de ses développeurs, le titre occupe aujourd'hui une place particulière dans l'esprit, le cœur et même l'âme de nombreux joueurs. Outre un jeu aujourd'hui largement à la hauteur de ses folles ambitions de départ, la licence a depuis fait de nombreux petits grâce à pléthore de produits dérivés et même une excellente série spin-off sur Netflix. Nous avons ainsi dressé une liste de cadeaux à demander au père Johnny Silvernoël pour les mettre sous un sapin fait tout en néons.

Cyberpunk 2077, un grand RPG futuriste qui fête ses cinq ans

Avant toute chose, la première chose évidente à s'offrir ou à offrir à quelqu'un afin de pleinement s'immerger dans l'univers de Cyberpunk 2077 et Night City, c'est bien évidemment en passant par le jeu. Depuis sa sortie en 2020, le titre a eu droit à pléthore de rééditions et de mises à jour pour être dans sa meilleure forme possible sur plusieurs plateformes. La meilleure façon d'y jouer passe de préfèrence par le PC, mais il faut pour cela une machine particulièrement puissante, et cela se fait plutôt de manière dématérialisée.

Si vous souhaitez vous offrir une édition physique de Cyberpunk 2077, il faudra donc plutôt passer par les versions PS5, Xbox ou le plus récent portage Nintendo Switch 2. Dans tous les cas, on vous conseille vivement de prendre directement l'Ultimate Edition du jeu, toutes plateformes confondues, puisqu'elle comporte non seulement le jeu de base, mais également son excellente extension Phantom Liberty, qui rajoute encore plusieurs dizaines d'heure de durée de vie dans un tout nouveau quartier de Night City. Cette édition vous attend chez les revendeurs suivants :

© CDProjekt RED

Le monde de Cyberpunk 2077 pour une immersion totale à Noël

En plus d'être l'un des jeux graphiquement les plus beaux de ces dernières années, avec une immersion comme peu d'autres titres peuvent proposer, vous pouvez également vous imprégner de l'univers futuriste extrêmement bien travaillé de Cyberpunk 2077 grâce à un artbook qui vous présente Night City dans ses moindres détails, avec différents visuels et des écrits immersifs pour mieux comprendre la vision de CD Projekt RED pour son RPG dystopique. Fort de 200 pages et édité par Panini Books, vous pouvez le trouver chez les revendeurs suivants :

© CDProjekt RED

L'intégrale de l'excellente série Netflix Cyberpunk Edgerunners pour une exquise Danse Sensorielle

En plus de l'histoire trépidante de V et Johnny dans le jeu de base et l'extension Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 a également eu droit à une série d'animation acclamée par la critique et le public, fruit d'un partenariat étroit entre CD Projekt RED, Netflix et Studio Trigger : Edgerunners. Deux ans après sa sortie, il est désormais possible de se l'offrir ou de la faire découvrir à des fans d'anime de science-fiction via un coffret Blu-Ray, que vous pouvez trouver chez les revendeurs suivants :

© CDProjekt RED

Des BD et mangas pour découvrir d'autres histoires à Night City

Si autrement vous avez une préférence pour les BD et mangas, ou si vos proches sont plus sensibles à ce genre de produits dérivés, Cyberpunk 2077 dispose également d'histoires à faire découvrir par ce biais. Côté manga, on peut notamment citer Madness, qui est une préquelle d'Edgerunners centrée sur Rebecca, un personnage très populaire de la série d'animation. Côté BD, on peut citer Where's Johnny, qui comme son nom l'indique se focalise quant à lui sur Johnny Silverhand, le personnage légendaire de la licence, incarné dans le jeu avec une énorme classe par Keanu Reeves. Vous pouvez trouver ces deux ouvrages chez les revendeurs suivants :

© Bartosz Sztybor et Asano / CD Projket S. A.

© CDProjekt RED

Les musiques de Cyberpunk 2077 en vinyles

Si vous avez plutôt une oreille musicale, Cyberpunk 2077 n'est clairement pas en reste non plus dans le domaine. Comme dans un GTA, le titre dispose tout d'abord de pléthore de stations radio fictives permettant d'écouter la musique de ce futur dystopique. En l'occurrence, vous pouvez les retrouver dans deux coffrets vinyles. Vous pouvez également retrouver la bande-son originale de son extension Phantom Liberty, également en vinyle.





© CDProjekt RED

Le plein de statues à l'effigie de personnages iconiques du jeu... pour les plus fortunés

Si enfin vous avez envie de vous faire plaisir ou d'offrir un énorme cadeau à un proche avec une statue d'un des nombreux personnages inoubliables de Cyberpunk 2077, courtoisie du talentueux groupe Pure Arts, il existe également des produits dérivés pour cela. En l'occurrence, on peut en trouver à l'effigie du légendaire Johnny Silverhand, de notre personnage V (masculin ou féminin), ou encore de Solomon Reed, personnage central de Phantom Liberty, également incarné avec une grande classe par Idris Elba. Sauf que ces statues, aussi belles soient-elles, vont vous coûter un sacré pesant d'eddies : aux alentours de 1 000 euros. Voici où vous pouvez les trouver, si votre gig vous permet de faire un tel cadeau.