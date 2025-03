Même si le PC se veut la plateforme ultime pour profiter pleinement de toutes les technologies graphiques employées par CD Projekt RED sur Cyberpunk 2077, beaucoup de machines n'arrivent pas encore à le faire tourner parfaitement. Ce notamment pour les configurations comportant des cartes graphiques AMD, le titre étant avant tout une vitrine technique pour son concurrent direct, NVIDIA, comme le DLSS. Grâce à l'initiative de moddeurs, en attendant une mise à jour officielle, il est toutefois possible de profiter sur le jeu de la toute récente mouture d'une technologie de la Team Rouge.

Une super résolution de la part des moddeurs sur Cyberpunk 2077

Il y a quelques jours, AMD sortait en grandes pompes le FidelityFX Super Resolution 4, ou FSR 4 pour les intimes. Il s'agit de la toute dernière version de sa technologie d'upscaling maison, propulsée par l'IA et le machine-learning. Cette nouvelle mouture entend sérieusement concurrencer le fameux DLSS de NVIDIA, avec un super échantillonnage de meilleure qualité, tout en apportant encore plus de gains de performance. À noter que le FSR 4 n'est toutefois pour l'instant compatible qu'avec les cartes graphiques Radeon 9000 et plus récentes, et pas encore disponible sur tous les jeux, dont Cyberpunk 2077.

En attendant que CD Projekt RED se fende d'un patch officiel en ce sens, des moddeurs ont cependant débloqué l'accès au FSR 4 sur de nombreux jeux comme Cyberpunk 2077. Il faut pour cela passer par le mod OptiScaler, téléchargeable sur GitHub. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, on constate un énorme gain en qualité visuelle sur le FSR 4 par rapport à sa troisième itération. On remarque cependant quelques instabilités au niveau du taux d'images par seconde, probablement dû au fait qu'il s'agit d'une solution temporaire généraliste, et non native pour chaque jeu, comme en l'occurrence Cyberpunk 2077.

À noter enfin que l'activation du FSR 4 avec ce mod peut ne pas passer par les réglages graphiques en jeu, mais par l'application propriétaire AMD Software Adrenaline. Toujours désireux d'être à la pointe de la technologie sur PC, gageons cependant que CD Projekt RED déploiera en temps voulu un patch permettant officiellement de profiter des bienfaits du FSR 4 sur Cyberpunk 2077, dans un avenir (dystopique) plus ou moins proche.

Sources : GitHub ; BNCH bench sur YouTube