Cette fois, c'est vraiment fini pour Cyberpunk 2077. CD Projekt Red a tourné la page et va pouvoir se concentrer pleinement sur ses futurs projets comme The Witcher 4.

Cyberpunk 2077 a bien failli s'enterrer lui-même après son lancement chaotique qui n'a été un plaisir pour personne. Ni pour les joueuses et joueurs, ni pour les équipes qui ont dû composer avec les décisions de leur direction. Et finalement, presque quatre ans plus tard, le jeu a repris des couleurs et l'avis général a complètement changé. C'est même la consécration pour le studio qui a été ému de voir tous les retours positifs sur Steam. Mais les meilleures choses ont une fin.

Adieu Cyberpunk 2077, bonjour à The Witcher 4

En avril dernier, le PDG Michał Nowakowski a annoncé une sérieuse réduction des effectifs de Cyberpunk 2077. Seulement 17 développeurs étaient encore à la tâche pour assurer le suivi. Mais il avait aussi précisé que ce nombre pourrait être encore revu à la baisse. « Ce nombre pourrait même se réduire encore un peu, car pour le moment, nous n'avons pas planifié d'autres grosses mises à jour ». Et ça se confirme aujourd'hui puisqu'au 30 avril 2024, les développeurs encore en charge de Cyberpunk 2077 ont été migrés sur les autres projets. Autrement dit, c'est la fin pour le jeu qui aura donné des sueurs froides à CD Projekt Red. N'attendez plus de contenus importants ou de mises à jour massives, le studio a tourné la page.

C'est quoi la suite pour CD Projekt Red ? Après avoir décidé de se détourner de Cyberpunk 2077, l'équipe de The Witcher 4 a encore légèrement grossi. Pas de beaucoup, certes, mais c'est toujours des bras pour LE projet prioritaire du studio polonais. Mais la prochaine aventure du sorceleur n'est pas la seule qui a eu le droit à des renforts ces dernières semaines. Les effectifs pour les projets Polaris, Orion, Sirius, Hadar et autres ont augmenté également.

Qu'est-ce qui se cache derrière ces noms de code ? Le Project Orion, c'est Cyberpunk 2, la suite de Cyberpunk 2077 qui est donc le chantier le plus pressant après The Witcher 4. Et les nouvelles sont excellentes à son propos puisque les membres originaux de CP2077 chapeautent l'ensemble. Ensuite, on a The Witcher Sirius qui est un multijoueur en co-op avec du PvE, Hadar qui est une IP originale et le remake du premier The Witcher qui compte dans la partie « autres projets » qu'on voit sur le slide de présentation ci-dessous.