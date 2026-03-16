Malgré les espoirs de certains joueurs, le studio CD Projekt RED tient à rappeler que ce n'est plus la peine d'avoir des espoirs pour Cyberpunk 2077. Il faut se faire une raison.

En 2026, on aurait presque oublié le lancement en catastrophe de Cyberpunk 2077. Il faut dire que six ans plus tard, le jeu de CD Projekt RED est parvenu consolider sa technique et profiter de l'expansion des consoles de nouvelle génération. À présent, il est considéré comme un incontournable des RPG en monde en ouvert. Dès lors, certains fans nourrissent des espoirs que, malheureusement, le studio ne pourra satisfaire.

Cyberpunk 2077 a tourné la page

Si Cyberpunk 2077 a pu redorer son blason, c'est par le suivi assuré par les équipes de CD Projekt, mais aussi par son excellent DLC. Sorti en 2023, Phantom Liberty s'est présenté comme une ambitieuse expansion. Son histoire solide et haletante, portée par une mise en scène spectaculaire, a largement contribué à offrir une réputation nouvelle au jeu de base. Dès lors, on ne s'étonnera pas que certains en veuillent plus.

De fait, la communauté de Cyberpunk 2077 ne bouderait pas son plaisir si CD Projekt pouvait leur proposer un nouveau DLC. Cela fait déjà un bout de temps que le studio a confirmé qu'il n'y aurait pas plus de nouveauté. La dernière grosse mise à jour du jeu, depuis suivie de patchs mineures, remonte à juillet 2025. Mais il ne faut plus s'attendre à une quelconque expansion à présent, ce que les équipes ont encore rappelé sur les réseaux sociaux :

Nous n'avons pas l'intention de sortir de nouveaux DLC ou expansions. Si cela change, nous vous le ferons savoir !

Cette nouvelle prise de parole en réponse à un internaute vient faire taire les rumeurs. Les fans doivent se faire une raison désormais. Le studio se concentre assurément sur le sequel de Cyberpunk 2077. Les joueuses et joueurs devront donc patienter encore un peu avant de revivre une histoire de ce genre signée CD Projekt. Cela dit, les PCistes peuvent toujours se rabattre sur les nombreux mods existant en attendant. Il faut dire que certains sont aussi ambitieux qu'un vrai DLC. Le contenu est donc suffisamment riche pour vous occuper un bon moment.