Avis aux fans de Cyberpunk 2077, une très belle surprise arrive très prochainement et ça devrait assurément satisfaire les amoureux de la licence. Pas de nouveaux jeux, ni d'objets de collection cette fois-ci (vous n’êtes pas encore rassasiés ?), mais une tout autre forme d’extension de l’univers qui devrait tout de même vous faire plaisir.

Cyberpunk 2077 directement dans la poche

Vous n’êtes pas sans savoir qu’outre le jeu vidéo, Cyberpunk 2077 a déjà commencé à étendre son univers de bien d’autres façons, notamment une série animée sur Netflix : Cyberpunk Edgerunner. Mais la franchise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, loin de là même. Le jeu a reçu une mise à jour imposante il y a peu et une autre nouveauté surprise fera prochainement son apparition sur la plateforme Webtoon. Il s’agit d’une plateforme où l’on peut retrouver tout un tas de webcomics à défilement vertical, spécialement conçus pour le marché mobile notamment.

Grâce à son partenariat avec l’éditeur IDW Publishing et Dark Horse Comics, webtoon va prochainement publier une série de webcomics Cyberpunk 2077. Les plus grands fans de la franchise le savaient déjà, mais à la surprise générale, Webtoon a annoncé la date de sortie des premiers épisodes pendant la Comic Con de San Diego. Les premiers webcomics Cyberpunk 2077 arriveront donc dès le 8 août prochain. vous pourrez donc profiter de tout ça très prochainement et ce, directement depuis votre téléphone si le cœur vous en dit.

Un aperçu des comics Cyberpunk 2077 dispo chez Dark Horse

Un univers qui n'a pas encore tout dévoilé

Ça fait déjà un moment que Cyberpunk 2077 publie des comics sous la houlette de Dark Horse et il en existe tout un tas que vous pouvez consulter directement depuis le site de l’éditeur. En général il s’agit de petite histoire gravitant autour de personnages inédits, mais participant à complexifier l’univers créé par CD Projekt. Le ton y est toujours aussi cru, et Night City est toujours aussi belle, même sur papier. À n’en pas douter, d’autres surprises nous arriveront dans les mois et années à venir. CD Projekt de son côté, planche déjà sérieusement sur la suite, même si The Witcher 4 reste la priorité absolue dans l’immédiat.

Source: Webtoon