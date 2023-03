Souvenez-vous. Lors du lancement de Cyberpunk 2077, malgré ses qualités évidentes le RPG avait eu de gros soucis techniques au point d'être injouable sur console et d'avoir du mal à tourner sur de nombreux PC. Même avec une configuration costaude. Heureusement au fil des patchs, le studio polonais CD Projekt avait réussi à rattraper les choses. Tellement d'ailleurs que le jeu est maintenant entièrement jouable sur... Steam Deck.

Cyberpunk 2077, LA bonne nouvelle pour les possesseurs de Steam Deck

Désormais, preuve de sa nouvelle optimisation et signe de consécration, Cyberpunk 2077 est désormais certifié/vérifié pour le Steam Deck. La console/PC portable de chez Valve. Pour devenir certifié Steam Deck, un jeu doit passer un certain nombre de tests chez Valve. Ces tests comprennent plusieurs éléments qui ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres.

Toutes les fonctionnalités sont accessibles lors de l'utilisation de la configuration du contrôleur par défaut

Le jeu affiche les icônes du contrôleur Steam Deck

Le texte de l'interface en jeu est lisible sur Steam Deck

La configuration graphique par défaut du jeu fonctionne bien sur Steam Deck

Et quand on connait le hardware de la console et la gourmandise du RPG, ce n'était clairement pas une mince affaire.

C'est quoi la suite ?

Outre cette certification pour Steam Deck, Cyberpunk 2077 est toujours en train d'être attendu pour son extension Phantom Liberty qui s'annonce être tout simplement massive en terme de contenus. Le DLC mettra en vedette l'acteur Idris Elba et l'actrice Sasha Gray ainsi que ce bon vieux Keanu Reeves. Pour l'heure il n'y a aucune date de sortie au programme.