CD Projekt RED, le studio derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, s'est fendu d'une déclaration qui va certainement ravir les fans de ses jeux et d'expériences similaires.

Dans un rapport d'entreprise récemment publié, Michal Nowakowski, PDG de CD Projekt RED à qui l'on doit notamment The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, s'est dit engagé à poursuivre une voie quelque peu à contrecourant des tendances actuelles de l'industrie vidéoludique. Le studio polonais n'entend visiblement pas changer de cap de sitôt, voire même se montrer encore plus ambitieux dans la voie qu'il s'est fixé, pour le plus grand plaisir de ses fans.

CD Projekt RED va continuer à nous servir des jeux comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077

De plus en plus, on remarque que des jeux purement solo comme The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077 chez CD Projekt RED n'ont plus autant les faveurs de l'industrie vidéoludique. Vous l'avez sûrement remarqué depuis maintenant quelques années : de nombreux grands groupes dépensent sans compter pour essayer de sortir LE jeu-service qui leur rapportera gros. Malheureusement, des énormes succès comme Fortnite sont loin d'être faciles à répliquer. Sony et Warner Bros. en ont fait la très amère expérience avec des flops monstrueux tels que Concord ou Suicide Squad: Kill the Justice League. À contrecourant, certains studios résistent au chant des sirènes des jeux-services et préfèrent continuer à proposer des jeux solo à forte composante narrative.

Dans un rapport d'entreprise proprement colossal d'une centaine de pages, le PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakoski, a d'ailleurs confirmé qu'un tel engagement envers les jeux solo ne changera pas de sitôt pour le studio polonais. L'homme croit en effet dur comme fer que « des jeux solo à la pointe de la technologie n'iront nulle part », et qu'ils peuvent autant cartonner que des jeux-services supportés sur le long terme. Compte tenu des titres actuellement en production chez CD Projekt RED, on constate bien que leur volonté est on ne peut plus claire. Une suite à Cyberpunk 2077 est notamment en développement, et un très attendu The Witcher 4 avec Ciri dans le rôle principal devrait arriver courant 2027.

À noter que la suite de Cyberpunk 2077 pourrait comporter, dans une certaine mesure, une composante multijoueur. Mais CD Projekt RED envisagerait cela comme un bonus, et non le cœur même de ses futures productions. Voilà qui devrait en tout cas rassurer les amateurs d'expérience solo aussi fortes que les créations du studio polonais.

Source : CD Projekt RED