Avis aux mercenaires de Night City et aux collectionneurs. Le TCG Cyberpunk 2077 a déjà annoncé sa prochaine étape, et les fans vont encore se l’arracher. C’est le moment ou jamais de sécuriser son exemplaire.

Entre la sortie d’Edgerunners 2, le déploiement de la nouvelle mise à jour gratuite et l’arrivée du TCG en France, Cyberpunk 2077 n’en finit plus de rythmer l’actualité. Et le jeu de cartes passe déjà à la vitesse supérieure. Après un premier set, Welcome to Night City, qui a fait sensation et qui est difficilement trouvable quelques semaines après sa sortie, le TCG Cyberpunk 2077 s’apprête à accueillir une seconde extension, particulièrement attendue. Et pour cause, Edgerunners: Burn Bright mettra à l’honneur les personnages de la série Netflix. Le bal des précommandes commence déjà alors même que son lancement est prévu au printemps 2027. Mais vu le succès du premier set, mieux vaut s’y prendre à l’avance pour être certain d’avoir son exemplaire.

Les précommandes déjà ouvertes pour le set 2 du JCC Cyberpunk 2077

Dévoilée le 20 octobre dernier par WeirdCo lors d’un livestream organisé le jour de la sortie de Cyberpunk Edgerunners 2 sur Netflix, cette extension met évidemment l’anime de CD Projekt RED et du studio TRIGGER à l’honneur. Ce second set proposera en outre de nouvelles Legends, des personnages emblématiques, des armes, du cyberware, ainsi que des mécaniques inédites pour renouveler les stratégies. David, Lucy, Gloria Martinez, Adam Smasher, Falco ou encore Doc figurent déjà parmi les premiers personnages dévoilés, CDPR et WeirdCo gardant les aperçus plus croustillants pour plus tard. Mais les collectionneurs et joueurs du TCG de Cyberpunk 2077 ont déjà de bonnes raisons de garder quelques eddies de côté. L'éditeur promet en effet des illustrations dans le style de l'anime sur des finitions foil et texturées, dont une toute nouvelle rareté à collectionner, qui sera dévoilée plus tard.

Pour l’heure Cyberpunk Edgerunners: Burn Bright sera proposé en displays de 24 boosters, contenant chacun 12 cartes, ainsi qu’en cartons de six displays, soit 144 boosters au total. Contrairement au premier set du TCG, aucun deck de démarrage n’est prévu pour cette seconde extension. Toujours pas de date de sortie exacte, WeirdCo annonçant officiellement le printemps 2027, avec les précommandes de la version française déjà ouvertes sur Micromania, au tarif de 139,99€, qui indique quant à lui un lancement pour le 2 avril 2027.