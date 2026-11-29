Si vous voulez vous offrir un beau cadeau de Noël sur le thème Cyberpunk ou faire plaisir à un ami fan de la licence, voici un guide maison en ce sens.

Six ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 n'a jamais semblé aussi vivant. Le RPG de CD Projekt RED s'est offert une seconde jeunesse avec Phantom Liberty, et son univers déborde désormais largement de l'écran. Fin octobre, Netflix a notamment lancé Edgerunners 2, une nouvelle saison signée Studio Trigger, de quoi raviver la flamme des fans de la première. Pour aider le père Johnny Silvernoël à remplir sa hotte, nous avons sélectionné plusieurs idées cadeaux à faire à des fans d’une part du jeu en lui-même, et de l’autre de sa série d’adaptation Edgerunners.

Quels cadeaux faire à un fan de Cyberpunk 2077 à Noël ?

De l'artbook au jeu de cartes à collectionner en passant par la déco murale, voici nos idées cadeaux pour les fans du RPG de CD Projekt RED, du plus abordable au plus ambitieux.

L'artbook officiel Le Monde de Cyberpunk 2077

C'est le cadeau qui ne prend pas une ride. Publié chez Panini Books dans la collection Gamers, Le Monde de Cyberpunk 2077 se présente comme un grand livre cartonné de 200 pages au format 23 x 30 cm. Il mélange illustrations, concept arts et textes écrits comme un guide de Night City : histoire du monde, gangs, mégacorporations, armes et implants. Parfait pour prolonger l'immersion entre deux runs, ou pour faire découvrir l'univers à un proche qui n'a jamais posé les pieds à Watson.

© CDProjekt RED

Le jeu de société Cyberpunk 2077 : Les Gangs de Night City

Pour les soirées entre choombas, le jeu de plateau estampillé Cyberpunk 2077 de CMON transpose la guerre des gangs de Night City sur la table. De 1 à 4 joueurs (avec un mode solo) prennent chacun la tête d'un gang et se disputent les quartiers de la ville, sur le terrain comme dans le Net. La grosse boîte est généreuse : on y trouve 46 figurines détaillées, dont des edgerunners à recruter. Comptez des parties d'environ deux heures, à partir de 14 ans.

© CDProjekt RED

Les posters métal Displate Cyberpunk 2077

Pour transformer une chambre ou un bureau en planque preemos, la boutique officielle Cyberpunk 2077 de Displate propose plus de 300 illustrations sous licence, imprimées sur métal et fixées par aimant, sans trou dans le mur. On y trouve des portraits de V, Johnny Silverhand, Judy ou Panam, les fameuses cartes de tarot du jeu, des plans d'armes et de véhicules, et même des visuels de la série Edgerunners, saison 2 comprise. Un cadeau facile à personnaliser selon le personnage préféré de la personne.

Le jeu de cartes TCG : Welcome to Night City (display)

C'est LA nouveauté de l'année pour les collectionneurs. Développé par WeirdCo sous licence CD Projekt RED, le Cyberpunk TCG est un jeu de cartes à collectionner où chaque joueur dirige une équipe de mercenaires à travers des missions dans Night City. Le premier set, Welcome to Night City, est disponible en français depuis la fin octobre 2026. Le display regroupe 24 boosters de 12 cartes, avec des raretés allant de la commune à l'Iconic Rare en illustration alternative. Attention, le set s'est arraché dès sa sortie : mieux vaut ne pas attendre le 24 décembre.

Prix indicatif : 139,99 €

139,99 € Où l'acheter : Amazon

© CD Projekt RED

Les boosters Cyberpunk TCG à l'unité

Pas envie de casser la tirelire ? Le booster à l'unité reste le petit cadeau idéal à glisser dans une chaussette : 12 cartes aléatoires du set Welcome to Night City, en version française. De quoi tester le jeu avant d'investir dans un display ou un deck de démarrage.

Prix indicatif : 5,99 €

Le jeu de tarot physique de Cyberpunk 2077

Toujours sur le thème des cartes, avec cette fois une belle référence au jeu d’origine, qui a marqué de nombreux joueurs : le jeu de tarot physique de Cyberpunk 2077, qui reprend les magnifiques tableaux numériques que l’on pouvait trouver à travers Night City durant la quête Fool on the Hill. Dans cette version physique, on retrouve notamment les 22 Arcanes majeurs, les 4 Arcanes mineurs de Phantom Liberty, ainsi que des arcanes et suites additionnels, mais aussi un guide pour savoir comment les lire et s’improviser diseur de bonne aventure comme Misty.

Prix indicatif : 28 €

© CDProjekt RED

Les romans et BD Cyberpunk 2077

Pour les lecteurs, deux histoires inédites prolongent l'univers du jeu.

Cyberpunk 2077 : No Coincidence, édition collector. Premier roman officiel de la licence, signé Rafał Kosik (également scénariste sur Edgerunners), il suit une bande d'inconnus forcés par un maître chanteur à braquer un convoi Militech, sans savoir ce que contient le conteneur volé. Panini Books le ressort depuis le 21 octobre 2026 dans une édition reliée de 488 pages.

Prix indicatif : 24,95 €

24,95 € Où l'acheter : Amazon

Cyberpunk 2077 : Tu as ma parole. Côté BD, ce comic de 96 pages publié par Panini Comics est écrit par Bartosz Sztybor, showrunner d'Edgerunners 2. Sur fond de conflit immobilier avec les Valentinos, il raconte la vengeance d'une grand-mère obligée de renouer avec sa vie violente passée.

Prix indicatif : 16 €

16 € Où l'acheter : Amazon

Le livre making-of Vivre et mourir à Night City

Pour ceux qui veulent comprendre comment Cyberpunk 2077 est né, a chuté puis s'est relevé, Vivre et mourir à Night City : le making-of est un pavé incontournable. Signé David Torres et publié chez Pix'n Love en septembre 2026, ce livre relié de 560 pages analyse le récit et les thèmes du jeu, revient sur sa genèse et sa longue rédemption, et s'appuie sur des interventions exclusives de développeurs et d'une comédienne du casting.

Prix indicatif : 29,90 €

Le puzzle Good Loot Mercenary on the Rise (1 000 pièces)

Un cadeau plus calme pour les longues soirées d'hiver : ce puzzle de 1 000 pièces de Good Loot représente V version masculine aux côtés de sa voiture. Une fois terminé, il mesure 68 x 48 cm et peut s'encadrer. Good Loot propose aussi d'autres visuels Cyberpunk 2077, comme Kitsch Style ou Kickdown.

Prix indicatif : environ 17 €

Les vinyles Cyberpunk 2077

La bande-son est l'un des piliers de Night City, et elle existe en plusieurs éditions vinyle.

Future Sound of Night City (WRWTFWW Records) : la nouveauté 2026, un coffret limité de 3 LP jaunes en 45 tours qui compile 15 morceaux entre techno, ambient, synthwave et industrial, avec une feuille d'autocollants. Prix indicatif : 59,99 € Où acheter : Amazon

la nouveauté 2026, un coffret limité de 3 LP jaunes en 45 tours qui compile 15 morceaux entre techno, ambient, synthwave et industrial, avec une feuille d'autocollants. Cyberpunk 2077 Radio Vol. 1 et Vol. 2 : les morceaux des stations de radio fictives du jeu, en deux coffrets. Prix indicatif : Volume 1 à 36,99 €et Volume 2 à 56,92 € Où acheter : Volume 1 chez Amazon ; Volume 2 chez Cultura

les morceaux des stations de radio fictives du jeu, en deux coffrets. Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty (Original Score) : la bande originale de l'extension signée P.T. Adamczyk et Jacek Paciorkowski, pressée sur vinyle 180 g. Prix indicatif : 19,99 € Où acheter : Amazon

la bande originale de l'extension signée P.T. Adamczyk et Jacek Paciorkowski, pressée sur vinyle 180 g.

© CDProjekt RED

La boutique officielle CD Projekt RED

Enfin, pour les fans qui veulent du textile ou des goodies introuvables ailleurs (sweats, figurines, accessoires), la boutique officielle CD Projekt RED propose une collection Cyberpunk dédiée. Pensez à vérifier les délais de livraison avant Noël.

Quels cadeaux faire à un fan de Cyberpunk Edgerunners à Noël ?

Avec la saison 2 sortie le 20 octobre sur Netflix, la série de Studio Trigger revient sur le devant de la scène. Pour les fans de David, Lucy et Rebecca, voici les cadeaux qui feront mouche.

Les Funko Pop Cyberpunk: Edgerunners

Funko a lancé, pour accompagner la sortie de Cyberpunk Edgerunners 2, une nouvelle vague dédiée aux protagonistes de cette seconde saison, avec notamment Tali et D. Chaque figurine mesure environ 9,5 cm et porte le style Pop! habituel. Petit prix, grand effet : c'est le cadeau parfait pour un fan qui découvre la série, et la collection se complète facilement.

Prix indicatif : environ 15 € la figurine

environ 15 € la figurine Où l'acheter : Amazon (Talia) · Amazon (D.)

La figurine Good Smile de David

Pour un cadeau un peu similaire, mais en lien cette fois avec la première saison de Cyberpunk Edgerunners, Good Smile Company a dédié à David une figurine. Elle mesure environ 10 cm. Un joli cadeau à exposer en vitrine, bien plus accessible que les statues haut de gamme.

Prix indicatif : 23,81 €

L'intégrale Blu-ray de Cyberpunk: Edgerunners

© CDProjekt RED

La saison 1 n'est plus réservée à Netflix depuis fin 2025 : All the Anime l'a éditée en Blu-ray en France. Les 10 épisodes (248 minutes) tiennent sur deux disques, en VF, VO japonaise, anglais et allemand, avec sous-titres français. Trois éditions coexistent, de quoi s'adapter à chaque budget.

Prix indicatif : 44,99 € pour l’intégrale sur 2 Blu-Ray 54,99 € pour le steelbook en édition limitée 84,99 € pour le coffret Deluxe avec poster du 2ème anniversaire de la série

Où acheter : Intégrale sur Fnac Boîtier Steelbook sur Amazon Coffret Deluxe sur Amazon



Le vinyle de la bande originale d'Edgerunners

La musique de Cyberpunk Edgerunners a marqué autant que ses images. Le vinyle officiel, édité par Milan Records, réunit la musique d'Akira Yamaoka (Silent Hill) et Marcin Przybyłowicz, avec des contributions de P.T. Adamczyk. On y trouve aussi le générique d'ouverture This Fffire de Franz Ferdinand et le générique de fin Let You Down de Dawid Podsiadło. Il existe en plusieurs pressages colorés de 180 g, dont un violet marbré.