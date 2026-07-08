En attendant leurs suites respectives, Cyberpunk 2077 et Edgerunners font une nouvelle surprise aux fans, mais qui visiblement ne fait pas l'unanimité.

En juin dernier, Cyberpunk Edgerunners se fendait d'une collaboration avec Wuthering Waves, en y intégrant toute un arc narratif crossover, avec en prime Rebecca et Lucy en tant que personnage jouable à récupérer. Cela avait visiblement grandement fait plaisir aux fans de par le respect du matériau original dans le titre de Kuro Games. Un mois plus tard, Edgerunners mais également le jeu original Cyberpunk 2077 remettent le couvert avec une autre collaboration, qui cette fois connaît toutefois une réception qui souffle le chaud et le froid.

Des légendes de Cyberpunk 2077 et Edgerunners qui s'écrasent sur un autre champ de bataille

Aujourd'hui, la popularité de Cyberpunk 2077 et Edgerunners n'est plus à prouver, après des débuts très difficiles pour le premier, mais sauvé par la détermination de ses développeurs. Alors qu'on attend Edgerunners 2 à venir cet automne 2026 sur Netflix, et le second opus de la dernière licence en date de CD Projekt RED dans un futur plus ou moins lointain, les deux visions de Night City se mélangent le temps d'une nouvelle collaboration.

Cette fois, Cyberpunk 2077 et Edgerunners s'invitent dans Apex Legends, le Battle Royale de Respawn Entertainment et Electronic Arts, qui avait visiblement besoin d'un petit coup de boost en terme de visibilité. Cela se traduit notamment par la mise en place de skins à l'effigie des personnages de CD Projekt RED et Studio Trigger aux Légendes du jeu, ainsi qu'une map inédite à l'effigie de Night City, comme suit :

Sparrow en David Martinez

Axle en Lucy

Rampart en Rebecca

Gibraltar en Royce

Ash en Lizzy Wizzy

Loba en Panam

Diverses armes ont également droit à un reskin à l'effigie de leur équivalent dans Cyberpunk 2077 et Edgerunners, comme Skippy pour l'Alternateur, avec également une IA très causante intégrée. Enfin, les compétences thématiques Sandevistan et Fissure du Mur Noir s'implantent dans le Battle Royale.

Sur le papier, une collaboration plutôt intrigante, mais les réactions des fans sont pour le moins tièdes. Si certains apprécient le geste et adorent notamment l'intégration de Skyppy, beaucoup trouvent les skins « laids », ou le choix des personnages peu pertinents. Ils déplorent par exemple la présence de Royce et Lizzy Wizzy en lieu et place d'autres bien plus marquants comme Johnny Silverhand ou encore V. Quoi qu'il en soit, cette collaboration entre Cyberpunk et Apex Legends aura cours du 14 juillet au 18 août 2026.

Source : Apex Legends