Peu après le lancement en catastrophe de Cyberpunk 2077, dont les versions consoles (surtout PS4 et Xbox One) étaient parfaitement injouables, CD Projekt a été mis devant les tribunaux par un regroupement d’investisseurs mécontents des résultats qui accusait le studio polonais de leur avoir menti. Deux ans plus tard, le couperet est tombé, CD Projekt va devoir payer.

Cyberpunk 2077 coûte décidément très cher

Certains diront que l’on remuera le couteau dans la plaie, mais ce sont pourtant les faits. Cyberpunk 2077 a coûté très cher après le désastre qui a suivi son lancement. Énormément de joueurs ont demandé des remboursements, plusieurs milliers de dollars ont dû être indemnisés et le jeu a même été supprimé du PS Store un bon moment. Même si le jeu s’est extrêmement bien vendu, qu’il est malgré tout excellent et que désormais les joueurs sont très content avec le récent patch PS5 et Xbox Series, Cyberpunk 2077 a secoué CD Projekt et va encore leur coûter un bras.

Suite au procès lancé en 2020 par un collectif représentant une partie des investisseurs, CD Projekt va donc devoir s’affranchir d’1,85 million de dollars pour couvrir une partie des dommages et intérêts. On est très loin des 11 millions estimés par le collectif, mais c’est d’ores et déjà une sacrée somme qui servira à couvrir les frais engagées pour le procès et rembourser une partie des actions perdues par les investisseurs.

Mais CD Projekt va très bien

À l’époque, CD Projekt avait en effet été accusé d’avoir menti concernant l’état de son jeu. On se souvient qu’à cette période, les développeurs pointaient du doigt une communication désastreuse de la part d’une partie des dirigeants qui aurait vendu du rêve aux actionnaires alors qu’en interne, tout le monde savait que rien n’allait. Le développement de Cyberpunk 2077 fut laborieux, la sortie difficile et l’après-coup très compliqué, mais CD Projekt a désormais repris du poil de la bête et commence à reconquérir ses fans.

Il y a peu le studio a déployé deux énormes patchs pour Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, et nous annonçait également que l’avenir des deux licences était d’ores et déjà tracé pour de nombreuses années. Le studio a peut-être pris du plomb dans l’aile, mais il s’en est remis. Il est peut-être temps de passer à autre chose maintenant.