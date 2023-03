Voilà un peu plus de deux ans que Cyberpunk 2077 a débarqué sur PC, PS4 et Xbox One. Si ces deux dernières versions n'avaient jamais existé, nul doute que le titre de CD PROJEKT se serait épargné l'un des plus gros bad buzz de l'histoire du jeu vidéo. Heureusement, petit à petit, le développeur polonais a réussi à faire oublier cet échec cuisant grâce à une palanquée de mises à jour et aux versions PS5 et Xbox Series. La marque Cyberpunk a aussi profité du succès de l'anime Cyberpunk : Edgerunners pour grimper encore un peu plus dans l'estime du public. Et si les deux œuvres faisaient un pas de plus l'une vers l'autre ?

Cyberpunk 2077 bientôt connecté à l'anime Edgerunners par une quête ?

Malheureusement pour les fans, l'anime Cyberpunk : Edgerunners n'aura pas de saison 2. En revanche, ils espèrent encore que Cyberpunk 2077 raccrochera les wagons pour ne pas laisser le lore et le personnage de l'anime disparaître à jamais. Une information découverte par un joueur porte à croire que CD PROJEKT œuvre en ce sens. Sur Reddit, l'utilisateur nommé Acrobatic_Internal_2 partage une vidéo dévoilant une nouvelle quête intitulée "Casino Warfare". On aperçoit également un objectif de mission qui demande de contacter Falco, qui n'est autre qu'un personnage de l'anime Cyberpunk diffusé sur Netflix.

© Netflix

Le DLC Phantom Liberty attendu de pied ferme par les joueurs

Difficile de savoir s'il s'agit d'un mod installé par le joueur ou d'une découverte faite dans les fichiers sources du jeu. Dans ce dernier cas, cela signifierait que CD PROJEKT travaille bel et bien sur l'arrivée d'une quête faisant la passerelle entre Edgerunners et Cyberpunk 2077.

Depuis quelques mois, la marque Cyberpunk ne cesse de gagner en popularité. Au point de battre des records établis par The Witcher 3 : Wild Hunt, l'autre titre phare de CD PROJEKT, sur Steam. Le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour 2023.