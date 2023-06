Si l'univers dystopique de Cyberpunk 2077 vous manque alors sachez que vous allez en avoir pour votre argent dans les années à venir avec une double dose de science-fiction. Car en plus du très attendu Phantom Liberty, DLC énorme qui doit normalement arriver cette année, quelque chose de très gros se prépare chez CD Projekt RED coté nouveau jeu.

Cyberpunk 2077 : le prochain jeu se dévoile (un peu)

Alors que l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 n'est même pas encore disponible, les équipes de CD Projekt RED sont à pied d'œuvre sur le prochain jeu à venir qui doit être une suite directe. Et selon un rapport du magasin de jeux espagnol Vandal, le studio commence à faire avancer les choses en interne avec un développement de plus en plus actif. Actuellement connu sous le nom de Project Orion, il serait développé aux États-Unis avec une équipe de "350 à 500 développeurs" tandis que l'équipe polonaise apporterait son aide dans certains domaines précis dont nous n'avons aucune précision ni détails. En fait l'équipe de développeurs travaillant actuellement sur Phantom Liberty se tournera exclusivement sur le prochain jeu une fois son travail terminé. Même si une partie de la masse salariale devrait se répartir aussi sur The Witcher. Cette besogne devrait atteindre une étape fondamentale en terme de développement en 2024 avec la mise en place de tout ce qui concerne l'étude et le travail de recherche pour le projet.

Du très lourd à venir chez CD Projekt

CD Projekt avait d'ailleurs déclaré il y a quelques temps la même fenêtre pour le développement de ses projets. En plus de la suite de Cyberpunk 2077 et du DLC Phantom Liberty, l'équipe est aussi en train de préparer The Witcher 4, le remake de The Witcher 1 et... Project Hader. Une toute nouvelle licence dont on ne sait absolument rien pour le moment. Malgré le lancement assez chaotique de Cyberpunk il faut bien admettre que tout est rentré dans l'ordre assez rapidement et que le jeu est désormais une très belle réussite (sauf sur console old-gen). Preuve en est le développement acharné sur le nouveau DLC qui s'annonce énorme en terme de contenu (plus que Blood and Wine pour TW3) à savoir de très nombreuses heures de jeu et un tout nouveau scénario spécifique. Pas mal non ?

De votre coté, qu'attendez-vous à propos d'un nouveau jeu sur la franchise ? Outre un lancement plus réussi...