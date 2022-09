Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est donc la première grosse extension pour le célèbre RPG. Elle mettra en avant les New United States of America, un nouveau district et un casting de personnages inédit. On sait par exemple que Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand dans le DLC. Maintenant, à quoi s'attendre pour l'avenir ?

Une réponse nette et précise pour la suite de Cyberpunk 2077

Sur les commentaires de la bande-annonce de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty , le compte officiel du jeu a répondu à un fan se demandant si une autre extension allait arriver par la suite. Voici une capture d'écran de la conversation faite par nos soins :

Je suis intrigué par cette extension, j'éspère que d'autres arriveront dans le futur car le jeu a beaucoup de potentiel Heureux d'apprendre que nous avons suscité votre intérêt ! :D Quant à l'avenir, Phantom Liberty est la seule extension prévue pour Cyberpunk 2077.

Comme le fait remarquer un commentaire plus haut, le studio a très certainement beaucoup de travail sur The Witcher 4 (notamment) et on se doute que la réception du jeu à dû refroidir un peu le studio pour continuer à travailler dessus sur le très long terme.

Cela dit, étant donné que des mods sont désormais disponibles pour le jeu sur PC, les fans peuvent se rassurer avec leurs propres créations. Quand on voit ce qui a pu être fait sur The Witcher 3, on a peu de doute sur ce qu'il est possible de faire avec du temps et du talent.

Pour mémoire, cette fameuse extension pour Cyberpunk 2077 est prévue pour 2023 sans plus de précision.