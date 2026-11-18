Peu après la sortie d'un mode similaire, Cyberpunk 2077 accueille enfin une alternative très attendue par les joueurs et en développement depuis 6 ans par des fans.

Une semaine après la mise en ligne de l'alpha ouverte d'Open77, c'est au tour de CyberMP, l'autre grand mod multijoueur de Cyberpunk 2077, d'ouvrir ses portes à tous. Après près de six ans de développement, ce projet de fans gratuit permet enfin d'arpenter Night City à plusieurs sur PC, à défaut d'une version officielle par CD Projekt RED, qui pourrait toutefois essayer de se rattraper sur le prochain jeu de la franchise futuriste.

Qu'est-ce que CyberMP, le mod multijoueur de Cyberpunk 2077 enfin disponible en bêta ouverte ?

Comme son nom le suggère, CyberMP est un mod gratuit qui transforme Cyberpunk 2077 en bac à sable en ligne, un peu à la manière de GTA Online. Son équipe a annoncé le lancement d'une bêta ouverte il y a quelques jours via son Discord officiel, accompagnée d'une courte bande-annonce, en rappelant que le projet a connu plusieurs refontes et réécritures complètes de son code en six ans.

Attention toutefois : CyberMP ne permet pas de parcourir l'histoire principale de Cyberpunk 2077 en coopération. Le mod repose en effet sur des serveurs dédiés, chacun proposant ses propres modes de jeu, avec le roleplay comme colonne vertébrale. Bêta ouverte oblige, il n'est plus nécessaire d'être un testeur trié sur le volet pour en profiter.

Que propose la bêta ouverte de CyberMP ?

Pour profiter de la bêta ouverte du mod CyberMP de Cyberpunk 2077, la marche à suivre est simple : on lance le launcher, on choisit un serveur dans la liste et on débarque à Night City. Le contenu dépend ensuite de l'hébergeur, le site officiel citant en exemple du roleplay avec chat vocal, des courses de rue et des deathmatchs en arène.

Côté technique, le mod CyberMP de Cyberpunk 2077 mise gros sur la liberté. N'importe qui peut héberger son propre serveur sur une machine Linux ou Windows, ou sur un VPS, sans limite artificielle de joueurs ni contenu payant. L'administrateur garde la main sur l'état du monde, les PNJ, l'économie et les règles, et peut scripter ses modes de jeu en TypeScript, JavaScript ou Lua, avec des interfaces conçues via des technologies web comme React.

Cerise sur le gâteau, le mod multi de Cyberpunk 2077 tourne dans un environnement isolé qui cohabite avec vos autres mods, même si c'est le serveur qui décide lesquels sont autorisés. Il intègre aussi EasyAntiCheat en plus d'une protection maison, tandis qu'un chat vocal de proximité en 3D devrait arriver dans une prochaine version. Qui dit bêta dit toutefois qu'il faut s'attendre à des plantages, désynchronisations et instabilités serveur en cas de forte affluence.

Source : Site officiel de CyberMP