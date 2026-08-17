Cyberpunk 2077 se prépare a prochainement faire une belle surprise à certains joueurs et à combler un manque regretté par de nombreux fans depuis deux ans.

En attendant des nouvelles de sa suite et de la seconde saison de la série Edgerunners sur Netflix, Cyberpunk 2077 a récemment refait parler de lui dans le cadre d'un nouveau crossover avec un titre populaire. Après une série de collaborations depuis quelques mois, le titre de CD Projekt RED remet le couvert avec un jeu-service phare, qui se prépare pour sa prochaine saison à venir prochainement et avec une surprise attendue depuis deux ans, d'après des leaks sur le sujet.

Cyberpunk 2077 refait un crossover pour satisfaire les fans déçus par le précédent il y a deux ans

Il y a deux ans, CD Projekt RED avait pour rappel frappé un grand coup en sécurisant un crossover entre un Cyberpunk 2077 qui a connu une belle rédemption au fil des années et Fortnite, le mastodonte d'Epic Games. Mais certains fans avaient malgré tout déploré l'absence dans cette collab d'une apparence pour la version masculine de V, au profit de son pendant féminin.

Suite à la récente annonce de la prochaine saison du jeu-service phare d'Epic Games, on a ainsi appris que Cyberpunk 2077, parmi tant d'autres licences fortes du jeu vidéo, va de nouveau avoir droit à un crossover pour la Saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite, baptisée Override et à venir ce 20 août 2026. Peu après la mise en ligne de la bande-annonce de la saison, des fans comme Sam sur X.com ont ensuite partagé ce qui pourrait se retrouver dans cette nouvelle collaboration entre les deux titres. Parmi eux, l'élément qui a le plus retenu l'attention des fans était la présence visiblement confirmée de la fameuse apparence de la version masculine de V, qui rejoindra donc son équivalent féminin après deux ans d'attente.

Le contenu du crossover avec Fortnite déjà dévoilé ?

Outre l'ajout de la version masculine de V dans ce nouveau crossover entre Cyberpunk 2077 et Fortnite, on aurait donc déjà une idée bien arrêtée de ce que cette collaboration proposera aux joueurs du jeu-service mastodonte d'Epic Games. Il serait alors question non seulement d'une nouvelle apparence de personnages, mais aussi d'armes et d'un véhicule, comme suit et toujours d'après des fans comme Sam cité ci-dessus :

Apparence « V » masculin

Fusil d'assaut HJSH-18 Masamune

TKI-20 Shingen + pistolets-mitrailleurs en akimbo

Porsche 911 Turbo de Johnny Silverhand

Rendez-vous donc à partir du 20 août 2026 pour voir à nouveau débarquer Cyberpunk 2077 dans Fortnite, entre autres collaborations bien connues de la part du jeu-service, avec un crossover qui devrait rabibocher les fans.

Sources : YouTube ; Sam sur X.com