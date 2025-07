Après un report d'un mois, Cyberpunk 2077 est tout récemment passé en version 2.3, ajoutant notamment de nouveaux véhicules et un moyen de déplacement automatique, entre autres nouveautés. Mais CD Projekt RED avait encore une autre carte surprise dans sa manche pour son dernier titre phare en date, qui ne s'adressera toutefois pas à tout le monde.

Cyberpunk 2077 va encore opérer sur un autre tableau bientôt

En attendant un Cyberpunk 2 qui ne risque pas de sortir avant un long moment, la priorité de CD Projekt RED étant The Witcher 4, le studio polonais n'en a encore visiblement pas terminé avec Cyberpunk 2077. Il se pourrait par exemple que le titre ait finalement droit à une seconde extension après Phantom Liberty, mais a priori avec le studio de soutien Virtuos (Oblivion Remastered ; Metal Gear Solid 3 Remake) aux commandes, qui a hélas récemment fait les frais d'une importante vague de licenciements.

En parallèle, CD Projekt RED a récemment annoncé une nouvelle opération crossover pour Cyberpunk 2077. Après notamment une apparition dans Fortnite via des skins pour V et Johnny Silverhand ainsi qu'un de ses véhicules les plus emblématiques, le titre se prépare ainsi à se connecter à un autre jeu multijoueur : Arena Breakout Infinite. Il s'agit, si d'aventure vous ne le connaissiez pas, d'un extraction shooter immersif free-to-play en vue FPS, développé et édité par Morefun Studios, pour l'heure uniquement disponible sur PC, et qui est passé le 10 juillet dernier à sa seconde saison, baptisée Crimson Edge. À noter que celui-ci figurait dans le top 10 des jeux les plus wishlistés sur Steam en vue de l'année 2025.

Le compte officiel X.com de Cyberpunk 2077 a donc annoncé qu'une collaboration entre les deux jeux arrivera bientôt, via le message suivant : « Bienvenue à Night City, opérateurs, un crossover avec Arena Breakout Infinite arrive ! ». De son côté, le compte officiel d'Arena Breakout a inversé les rôles comme suit : « Bienvenue à Kamona, Chooms ! ». Il faudra toutefois revenir plus tard pour savoir exactement comment se mettra en place ce crossover entre Cyberpunk 2077 et Arena Breakout Infinite.

Source : X.com