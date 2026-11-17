Pour célébrer le lancement de Cyberpunk Edgerunners 2, CD Projekt a fait ce qu’il sait faire de mieux : donner un nouveau coup de pinceau à son chef-d'œuvre. Un an après avoir promis d’en avoir terminé avec Cyberpunk 2077, le studio polonais a ainsi déployé une nouvelle mise à jour, qui apporte notamment la prise en charge des mods sur consoles. Pour accompagner le lancement de la série et l’arrivée de ces nouveautés, les développeurs proposent depuis quelques semaines de récupérer du contenu gratuit pour Cyberpunk 2077. Mais attention, il ne reste désormais plus beaucoup de temps pour en profiter. Dernière ligne droite pour remplir son garage.

Des voitures gratuites à récupérer pour Cyberpunk 2077

La campagne de Twitch Drops de CP 2077 arrive donc à son terme. Pendant plusieurs semaines, CD Projekt RED et Amazon se sont ainsi associés pour gâter les joueurs à l’occasion de la sortie de la seconde saison de la série, et du déploiement de la dernière mise à jour du jeu, pour proposer des cadeaux en jeu à qui en voudra. Comme toujours, l’opération permet de récupérer du contenu gratuit utilisable dans Cyberpunk 2077, sans avoir à sortir la carte bleue. Pas besoin non plus de compte Amazon Prime pour en profiter, il vous suffira de vous connecter sur la plateforme de streaming et de regarder du contenu sur le RPG pendant un temps donné pour récupérer ces quatre voitures :

Short-Fuse Neon : regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h.

: regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h. Tactical Warning : regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h.

: regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h. Road Scar : regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h.

: regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h. Dazzling Encore : regarder un ou plusieurs streams pendant un total de 2h.

Aperçu des contenus gratuits de Cyberpunk 2077 à récupérer ©Gameblog

Pour récupérer ces contenus gratuits de Cyberpunk 2077 c’est simple comme bonjour. Il vous suffit en effet de suivre les étapes suivantes, sachant que vous pouvez tout à fait participer si vous ne possédez pas encore le jeu et que les récompenses peuvent être obtenues aussi bien sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 que PC.

Allez sur GOG et liez votre compte Twitch en allant à cette adresse.

Suivez les instructions pour lier les deux comptes.

Regardez vos streamers favoris jouer à Cyberpunk 2077 pendant une heure. Note importante : il faut que le ou la streameuse ait le « DrорѕAсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.



Une fois les 2h de visionnage atteintes vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte GOG sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses.

Source : Twitch