Plus de trois ans après un lancement très controversé, les efforts de CD Projekt RED semblent avoir payé et Cyberpunk 2077 est revenu dans les bonnes grâces des joueurs.

C'est en tout cas ce que l'on constate notamment sur la page Steam de Cyberpunk 2077, avec 95% d'évaluations récentes positives. Plusieurs membres de CD Projekt RED ont exprimé leur incrédulité et leur reconnaissance envers cette seconde chance qui leur a été accordée.

La belle remontada de Cyberpunk 2077

Depuis le 10 décembre 2020, Cyberpunk 2077 a définitivement connu un parcours rocambolesque. Sur PS4 et Xbox One, le titre de CD Projekt RED était dans un état déplorable, malgré l'obtention du fameux statut « Gold ». Le studio polonais avait eu les yeux plus gros que le ventre, et les joueurs sur console ancienne génération en ont payé un prix très amer. La situation était un peu plus reluisante sur PC, à condition toutefois d'avoir une puissante machine. Peu importe la version, le jeu était cependant criblé de bugs, et de nombreux éléments promis par CD Projekt RED n'étaient pas présents au lancement, faute de temps, malgré maints reports.

Le studio polonais s'est toutefois retroussé les manches, à coups de massives mises à jour. Mais c'est surtout grâce à Phantom Liberty et la mise à jour 2.0 que Cyberpunk 2077 a connu une véritable rédemption. Le titre se rapproche ainsi enfin de ce qui avait été promis par CD Projekt RED tant d'années auparavant. Ses efforts de longue haleine n'ont en tout cas pas échappé aux joueurs, tout du moins sur PC. Sa page Steam affiche ainsi désormais 95% d'évaluations récentes positives sur un total de 7054 évaluations, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous sommes donc très loin des évaluations négatives de fin 2020.

L'émotion chez CD Projekt RED

Malgré un travail acharné pour redorer le blason de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ne s'attendait visiblement pas à une telle reconnaissance de la part des joueurs. Pawel Sasko, directeur du jeu, avait notamment ceci à dire : « Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. Je n'ai jamais voulu abandonner et ait toujours cru qu'on y arriverait, mais je ne pensais pas que je verrais de tels retours aussi positifs un jour. Merci infiniment pour cette seconde chance, chooms ». Marcin Momot, directeur communautaire chez CD Projekt RED, a exprimé le même sentiment via son compte X.com, cité ci-dessus.

Après des années de dur labeur, le studio polonais s'estime maintenant satisfait de l'état de son dernier RPG en date. Son regard est maintenant principalement tourné vers l'avenir, avec notamment The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Espérons pour eux que le développement des deux jeux sur l'Unreal Engine 5 leur permettra de proposer des œuvres à la hauteur de leurs ambitions, avec un lancement plus maîtrisé. Il faudra toutefois faire preuve de beaucoup de patience pour le découvrir.