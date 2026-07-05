Dans son état actuel, après des années pour rattraper son lancement chaotique, Cyberpunk 2077 occupe la place de jeu culte qui lui revenait de droit. À bien des égards, The Witcher 3 demeure le titre le plus marquant et le magnum opus de CD Projekt RED. Mais un directeur de l'adaptation du jeu de rôle dans un futur dystopique de Mike Pondsmith estime qu'il est, d'un certain point de vue, largement supérieur à The Wild Hunt.

Conflit de perspective interne entre Cyberpunk 2077 et The Witcher 3

Outre le fait que The Witcher 3 s'inscrit dans le registre de la dark fantasy, tandis que Cyberpunk 2077 lorgne quant à lui du côté de la science-fiction, et même du sous-genre éponyme, les deux titres de CD Projekt RED se distinguent aussi l'un de l'autre par leur perspective respective. L'un se joue exclusivement à la troisième personne, l'autre se montre nettement plus immersif avec une caméra entièrement à la première personne.

Et c'est justement avec cette différence de perspective qu'Igor Sarzyński, directeur des cinématiques de Cyberpunk 2077, estime donc que le titre le plus récent de CD Projekt RED fait mieux que le vénérable The Witcher 3. Alors que beaucoup avaient déploré l'absence de cinématiques à la troisième personne pour voir notre V, lui trouve au contraire que cela constitue une des plus grandes forces du titre. « N'utiliser des cinématiques à la troisième personne que par moments, ça aurait été sacrément déroutant, je vous le garantis. Et des cinématiques à la troisième personne pour chaque scène, c'est tout simplement… un jeu complètement différent », a-t-il expliqué via une publication récente sur son compte Bluesky.

Il souligne ensuite que l'impossibilité d'utiliser différents angles de vue dans Cyberpunk 2077, contrairement à un jeu à la troisième personne, rend la mise en œuvre plus complexe. « Réaliser des séquences interactives, non linéaires et en temps réel, sans coupes de montage mais avec une liberté de mouvement et de caméra, est trois fois plus difficile et coûteux que de créer des cinématiques à l'ancienne. Si nous avions voulu réduire l'envergure du projet, nous aurions opté pour des scènes dans le style de The Witcher 3 ». Et force est de constater que le travail a payé, avec des mises en scène exploitant avec un certain brio la caméra à la première personne de Cyberpunk 2077.

Source : Igor Sarzyński sur Bluesky