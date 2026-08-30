Cyberpunk 2077 se fend d'une nouvelle collaboration inattendue pour proposer un nouveau collector vraiment pas comme les autres qui plaira aux amateurs de technologies rétro.

Grâce à son identité visuelle emblématique, Cyberpunk 2077 a réussi à susciter l'intérêt tant des fans que d'autres marques qui ont souhaité mélanger l'esthétique particulière du titre de CD Projekt RED avec leurs propres produits. Tel est le cas du collector qui nous intéresse ici, qui verse dans le rétrofuturiste le plus total aux couleurs du dernier RPG phare du studio polonais avec une révision du Commodore 64 Ultimate, disponible en précommandes.

Un Commodore 64 Ultimate aux couleurs de Cyberpunk 2077 dévoilé et disponible en précommande

Cyberpunk 2077 a en effet récemment partagé une collaboration assez unique avec Commodore pour présenter le Commodore 77, une version du modèle 64 Ultimate aux couleurs jaune et noir emblématiques du titre futuriste de CD Projekt RED. Les deux entités mélangent donc du vieux avec du neuf, puisqu'il s'agit d'une réédition de solide facture d'un monument de l'informatique des années 1980, mais avec une surcouche délicieusement 2077, peinte à la main par des artistes d'AK Studio.

Niveau connectique, cette revisite du Commodore 64 Ultimate version Cyberpunk 2077 comprend un véritable clavier, HDMI, USB et Wi-Fi, le tout rétrocompatible avec les accessoires du Commodore 64 original. Celui-ci est disponible à la précommande sur le site officiel de Commodore, au prix de 323,62 euros. Le site précise qu'ils en sont déjà au troisième lot de précommandes, qui comprend 500 modèles, pour une livraison attendue courant février 2027.

Une surprise en prime pour les fans

Les fans de Cyberpunk 2077 qui souhaitent s'offrir ce Commodore 77 recevront par ailleurs une démo proposant une « expérience qui enrichit le lore de l'univers Cyberpunk ». Cette démo provient du groupe polonais Arise, spécialiste du Commodore 64, et vient avec une bande-son par l'artiste chiptune LukHash. Le jeu sera également proposé dans une cartouche au design « Arasaka », la mégacorporation antagoniste de Cyberpunk 2077. Les acquéreurs y trouveront enfin un voyant d'alimentation néon personnalisé, des autocollants, des badges, un emballage de collection ainsi qu'un manuel d'utilisation à spirale thématique.

Sources : Cyberpunk 2077 sur X.com ; Commodore.net