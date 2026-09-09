En attendant des nouvelles pour l'avenir de la licence, Cyberpunk 2077 a un nouveau collector rutilant disponible à la vente dès aujourd'hui pour les fans petits et grands.

Cyberpunk 2077 continue de multiplier les produits dérivés en attendant du nouveau dans son univers comme la saison 2 de la série d'animation Edgerunners et Cyberpunk 2. Cette fois, il est question d'une réplique de la célèbre Quadra Turbo R-V-Tech sous forme de voiture radiocommandée, avec manette incluse par ailleurs utilisable sur PC et consoles, en circulation depuis le 4 septembre 2026 et donc désormais disponible à l'achat, bien qu'à un prix conseillé de 179,99 euros qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses.

La voiture Quadra-R-V-Tech de Cyberpunk 2077 en version radiocommandée disponible à la vente

Évolution de la voiture de départ de V, la Quadra Turbo R-V-Tech figure définitivement parmi les voitures emblématiques de Cyberpunk 2077, grâce à sa superbe apparence rétrofuturiste. Via Bandai Namco et CD Projekt RED, elle devient plus tangible, sous la forme d'une voiture radiocommandée de collection haut de gamme.

Cette adaptation radiocommandée de l'iconique Quadra Turbo R-V-Tech de Cyberpunk 2077 offre ainsi une réplique fonctionnelle et très détaillée. Elle s'accompagne par ailleurs d'une manette pour la commander, qui a en réalité une double fonction, puisqu'elle prend la forme d'une manette Xbox classique pour jouer sur PC et consoles, aux couleurs noir et or de la Quadra Turbo R-V-Tech.

En plus de cette réplique radiocommandée et d'une manette double fonction portant ses couleurs, ce collector haut de gamme estampillé Cyberpunk 2077 comprend enfin un boîtier de rangement à l'effigie de l'emblématique garage de Jackie, et qui fait ici office de station de recharge pour la voiture.

Annoncée pour une sortie le 4 septembre 2026 au prix conseillé de 179,99 euros, la réplique de la Quadra-R-V-Tech de Cyberpunk 2077 est donc désormais disponible à la vente auprès de différentes boutiques, à des prix variables, comme indiqué ci-dessous.

© Bandai Namco/CD Projekt RED

Où acheter le set Quadra-R-V-Tech RC ?