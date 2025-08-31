Une fois de plus, les fans de Cyberpunk 2077 peuvent profiter d’un collector de toute beauté. On peut dire qu’ils sont particulièrement gâtés ces dernières années.

Les fans de Cyberpunk 2077 ont une nouvelle raison de se réjouir. CD PROJEKT RED s’associe à Zing pour proposer une réplique grandeur nature du Thermal Errata Katana, l’une des armes les plus iconiques de Night City. Un collector qui devrait rapidement devenir incontournable pour les amateurs de l’univers futuriste du jeu.

Une arme culte de Cyberpunk 2077 dans les mains des joueurs

Dans Cyberpunk 2077, le katana thermique est synonyme de puissance et d’élégance. Entre les mains de V, il découpe les ennemis avec une précision redoutable, sublimée par son énergie incandescente. Aujourd’hui, cet objet mythique sort de l’écran pour se matérialiser dans le monde réel, à travers une reproduction fidèle et détaillée.

La réplique mesure 1,20 mètre de long (47 pouces), à l’échelle 1:1. Elle est livrée en trois parties faciles à assembler, avec un système de fixation pensé pour rester solide une fois monté. Le tout est accompagné d’un socle Cyberpunk 2077 pour l’exposition, afin de mettre en valeur la pièce dans une collection.

Mais le détail qui fait la différence, ce sont les LED intégrées, capables d’illuminer la lame d’un rouge éclatant. À cela s’ajoute une puce sonore qui recrée les bruits de combat directement inspirés de l’univers de Night City. De quoi donner à chaque mouvement une sensation encore plus immersive pour les fans de Cyberpunk 2077.







Un produit pensé pour les collectionneurs

Conçu en matériaux injectés de haute qualité, ce katana s’adresse avant tout aux passionnés et aux collectionneurs. On aurait finalement preféré payer plus cher pour avoir un vrai katana Cyberpunk 2077 en acier. CD PROJEKT RED recommande son acquisition à partir de 17 ans, ce qui confirme son positionnement en tant qu’objet de collection plutôt que simple jouet. Son prix de lancement est fixé à 120 dollars, mais l’objet est déjà affiché en rupture de stock sur la boutique officielle.

Avec cette réplique, CD PROJEKT RED et Zing poursuivent leur travail de valorisation de l’univers Cyberpunk 2077. Après les figurines, les vêtements et les cartes à jouer, le katana thermique s’impose comme un nouvel objet phare pour prolonger l’expérience en dehors du jeu.

Source : CD Projekt