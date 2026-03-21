Cyberpunk 2077 est vraiment devenu une licence solide chez CD Projekt. Le studio le prouve encore avec un nouveau jeu inattendu mais qui devrait beaucoup plaire.

Le studio polonais CD Projekt vient de publier ses résultats pour l'exercice financier 2024-2025. Parmi les constats à retenir, la percée commercial de Cyberpunk 2077, et ce, bien au-delà du seul marché du jeu vidéo. Le titre parle au public et il le lui rend bien. Dès lors, apprêtez-vous à voir encore l'univers futuriste s'étendre, comme avec ce futur surprise qui va faire chauffer la gomme en 2026.

Cyberpunk 2077 revient à fond la gomme en 2026

Entendez le moteur vrombir. C'est celui des deux roues chromés comme jamais de Cyberpunk 2077. Alors que la conduite est une des mécaniques que les joueurs adorent dans le jeu de base, au point de créer des mods de course sur PC, un nouveau jeu tiré de cet épisode est sur le point de débarquer là où on ne l'attend pas.

UNISGames, l'un des leaders sur le marché des jeux de l'arcade, s'associe avec CD Projekt pour une nouvelle déclinaison du fameux univers de Cyberpunk 2077. C'est un peu un rêve de fan qui s'apprête à se réaliser. Entre esprit vintage et modernité, apprêtez-vous à découvrir un jeu de course de moto à la sauce arcade. Plutôt qu'une manette ou un combo clavier/souris, c'est à moto que vous allez pouvoir y jouer.

Cyberpunk 2077 Chrome Rush, de son nom, proposera des courses à 200 à l'heure dans les rues de Night City. 8 motos différentes vous attendent au garage. De plus, s'il est jouable en solo, le jeu permettra aussi de s'affronter en duo. Le roster comptera 7 personnages, dont les deux versions de V, le protagoniste. La piste accueillera également un autre visage déjà connu, celui d'un ennemi du nom de Reaver Maelstrom. Autrement, comptez sur des concurrents issus des principaux gangs de la ville.

Sorte de croisement avec le jeu Neon Rush d'UNISGames, Cyberpunk 2077 Chrome Rush sortira dans le courant de l'année 2026. Il sera proposé aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni.