Cinq ans après sa sortie, l'étalon technologique qu'est Cyberpunk 2077 est enfin dans un état très stable. Toujours à la pointe des dernières technologies graphiques, le dernier titre en date de CD Projekt RED profite aujourd'hui pleinement du hardware le plus récent pour proprement mettre une claque graphique sur toutes les plateformes. C'est toutefois sur PC qu'il brille le plus, et plus seulement avec les cartes graphiques de NVIDIA, depuis notamment le support officiel de la dernière mouture de la technologie d'upscaling d'AMD, le Fidelity FX Super Resolution 4 (ou FSR 4 pour les intimes), qui nous intéresse ici et apporterait enfin un agréable vent de fraîcheur pour les membres de la Team Rouge.

Un implant FSR 4 qui fait des merveilles sur Cyberpunk 2077

À l'origine, Cyberpunk 2077 jouissait d'un partenariat privilégié avec NVIDIA pour servir de superbe vitrine graphique à ses technologies dernier cri comme le Ray Tracing, le Path Tracing ou le DLSS. Avec un peu de retard, il s'est également intéressé à son meilleur rival, AMD. Après la mise à jour majeure 2.3, cela a notamment pris la forme de l'ajout ce 5 août 2025 du support officiel du FSR 4, la version la plus récente de la technologie d'upscaling d'AMD, compatible toutefois pour l'heure uniquement avec les cartes graphiques série RX 9000.

Si l'on en croit ce comparatif détaillé de notre confrère Ben Hardwidge chez PCGamesN, le support du FSR 4 sur Cyberpunk 2077 « change vraiment tout » par rapport à la version précédente de la technologie d'AMD, à condition bien sûr de disposer du matériel adéquat. Par rapport à un rendu natif, la différence sur les benchmarks qu'il a réalisé est désormais presque imperceptible, se débarrassant enfin au passage du flou artistique qu'a tendance à afficher le FSR 3.

Ceci devrait également assurer pour les détenteurs de cartes graphiques RX 9000 un gain de performances notable, Cyberpunk 2077 pouvant en effet tourner à plus de 60 FPS constant avec le FSR 4 activé en mode qualité, si vous disposez par ailleurs d'un processeur suffisamment puissant pour se combiner avec un GPU compatible. Petit à petit, AMD rattrape donc son retard contre NVIDIA sur le terrain des technologies graphiques. Espérons toutefois que la Team Rouge rendra la dernière mouture de sa solution d'upscaling compatible avec davantage de GPU à l'avenir, pour rendre des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077 encore plus accessibles à un plus large public.

Source : PCGamesN