Après le parcours du combattant qu'a été la rédemption de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED est déjà bien occupé pour les prochaines années. Parmi les titres en cours de production, nous avons notamment The Witcher 4, Cyberpunk 2 et un Remake des premières aventures de Geralt, entre autres. Mais c'est cette fois un autre projet encore bien mystérieux qui refait parler de lui : la fameuse toute nouvelle licence du studio polonais, nom de code Hadar. Et même si on en sait très peu à son sujet, ses développeurs couvent déjà de très grands espoirs pour elle.

Une nouvelle licence déjà plus ambitieuse qu'un Cyberpunk 2077 en son temps ?

Fort du succès planétaire de The Witcher 3, CD Projekt RED avait vu les choses en très grand pour son futur jeu, le fameux Cyberpunk 2077. L'histoire nous a hélas appris qu'il avait eu les yeux plus gros que le ventre, avec un lancement assez désastreux, surtout sur PS4 et Xbox One. Il aura fallu quatre ans et le DLC Phantom Liberty pour que le studio polonais se rachète aux yeux des joueurs. Une telle épreuve n'a cependant a priori pas freiné les ambitions démesurées qu'on lui connaît.

Marcin Blacha, vice-président de la narration chez CD Projekt RED, refait ainsi parler de ce fameux Projet Hadar, une toute nouvelle licence a priori totalement extérieure à The Witcher et Cyberpunk 2077. Le studio entamerait ainsi déjà le recrutement pour ce nouveau projet, en annonçant la couleur : « Projet Hadar a besoin d'un équipage extraordinaire. Vous voilà dûment invités ». Des postes se sont ainsi ouverts pour ce titre encore inconnu, dont un de scénariste. La fiche de poste rajoute une couche, en indiquant que ce nouvel univers est « pétris d'un potentiel infini ». Le candidat doit par ailleurs faire montre d'une « grande passion pour les aventures centrées sur la narration et les émotions ».

Des attentes qui résonnent en tout cas avec l'ADN des précédents jeux de CD Projekt RED. Si ce nouvel univers entend totalement se détacher de The Witcher (fantasy) et Cyberpunk 2077 (science-fiction), on peut légitimement se demander quelle forme il prendra. On pourrait par exemple tabler sur une ambiance médiévale plus réaliste à la Kingdom Come Deliverance 2, ou postapocalyptique à la Fallout, entre autres possibilités. Quoi qu'il en soit, il faudra surveiller cela... d'ici plusieurs longues années.

Source : Marcin Blacha sur X.com