L'histoire de Cyberpunk 2077 aurait pu s'arrêter très tôt compte tenu de son lancement plus que chaotique. Pour autant, il est parvenu à se sublimer et pas n'importe comment.

Celles et ceux qui étaient là en 2020 se souviennent certainement des débuts compliqués de Cyberpunk 2077. Bug à foison, optimisation aux fraises... les versions old-gen du jeu ne tenaient absolument pas la route. Et même en étant plus performant sur PS5 et Xbox Series, tout n'était pas non plus parfait face à une version PC bien mieux finie. Les joueuses et joueurs l'ont évidemment fait savoir et ç'a tout changé pour le destin du jeu.

Ce qui a sauvé Cyberpunk 2077

C'est un tour de force de parvenir à réhabiliter un jeu après un lancement catastrophique. MindsEye en fait les frais actuellement mais risque de ne pas y survivre. En revanche, quelques titres parviennent à corriger le tir. Nous penserons par exemple à No Man's Sky, mais plus encore à Cyberpunk 2077. Véritable phœnix, il a non seulement réussi à revoir sa copie, mais à s'affirmer comme un jeu de grande qualité.

Dans une interview auprès du Mirror, Charles Tremblay, vice-président de la branche technologie chez CD Projekt, revient sur cette sortie compliquée. Il se rappelle que les disques durs étaient vraiment le point noir dans le processus de développement de Cyberpunk 2077. Le SSD a bien facilité le travail quant à lui. Mais il aura tout de même fallu des années et plusieurs patchs majeurs pour parvenir à redorer le blason du jeu.

Pour lui, la « version 2.0 a offert un second souffle au jeu ». C'est véritablement là que Cyberpunk 2077 est devenu le jeu que les équipes voulaient dès le départ. L'ajout du DLC Phantom Liberty a également été un moment-clé pour remettre en avant le jeu auprès du public. En fin de compte, sans cette entreprise de réhabilitation, le titre ne serait probablement pas « le même jeu auquel nous jouons aujourd'hui ».

Là où Tremblay veut en venir, c'est que Cyberpunk 2077 avait tout de suite rencontré un accueil favorable, il n'aurait pas pu se bonifier de cette façon. En somme, le lancement aura sans doute été dur à encaisser pour CD Proket. Cependant, plutôt que de se laisser abattre, les équipes ont su rebondir. Plus que cela, elles ont sublimé leur œuvre :

Nous avons fini par mettre tellement d'énergie dedans que je pense que c'est devenu un jeu bien meilleur que ce qu'il aurait été sans cela. Alors, je suis plutôt satisfait et je me dis qu'il survivra à l'épreuve du temps. Charles Tremblay, pour le Mirror.