Les fans de Cyberpunk 2077 ne vont pas en revenir en découvrant ce collector qui saura immédiatement trouver place dans leur collection. C'est déjà un indispensable.

Les collectionneurs vont pouvoir se faire un nouveau petit plaisir. Le très populaire Cyberpunk 2077 s'offre le luxe d'un nouveau collector, à l'instar de son grand frère, le cultissime The Witcher 3. En effet, CD Projekt a renoué un partenariat avec un fabricant de choix pour produire une pièce de collection qui devrait tout de suite éveiller l'intérêt des fans. Vous pouvez d'ores et déjà passer commande.

Vous allez jouer à Cyberpunk 2077 tout autrement avec ce collector

Vous souvenez-vous des cartes à jouer The Witcher 3 ? Eh bien leur fabricant, l'entreprise Dyenamik, a aussi eu un coup de cœur pour l'autre grosse licence de CD Projekt. Cyberpunk 2077 a ainsi eu droit à son propre set. Déjà sorti en édition standard au printemps dernier, puis en version limitée argentée, il s'offre un nouveau ravalement de façade. Retrouvez vos personnages préférés en pique, carreau, cœur et trèfle avec des finitions dorées dans la nouvelle Gold Edition, un collector limité à... 2077 exemplaires !

© CD Projekt / Dyenamik.

Dyenamik remet en effet le couvert avec son set de cartes à jouer collector Cyberpunk 2077. Ce produit sous licence officielle va donner une tout autre dimension à vos soirées poker ou belote. Il s'agit d'un jeu complet à l'effigie des personnages phares du RPG futuriste de CD Projekt. Retrouvez Johnny Silverhand, Panam, Judy et vos antagonistes préférés aux couleurs des traditionnels atouts.

Ce set collector profite de finitions de qualité professionnelles. Les cartes profitent d'un grammage de 330gsm et affichent des effets réfléchissants pour un rendu éblouissants. Vous pourrez enfin les ranger dans une boîte premium, illustrée avec précision. Déjà disponibles sur la boutique en ligne de Dyenamik, les paquets Gold Edition sont vendus à 34,95 € l'unité, hors frais de port. À défaut d'avoir des casino dans le jeu, vous allez pouvoir vous adonner aux jeux de cartes chez vous sans rien perdre du style de Cyberpunk 2077.

© CD Projekt / Dyenamik.

© CD Projekt / Dyenamik.



© CD Projekt / Dyenamik.

© CD Projekt / Dyenamik.