L'univers de Cyberpunk 2077 ne cesse de s'étendre en dehors du format vidéoludique, avec une nouvelle surprise en ce sens disponible à l'achat dès maintenant en France.

Depuis la sortie de Cyberpunk 2077, l'univers futuriste imaginé par CD Projekt RED en s'inspirant de l'emblématique jeu de rôle de Mike Pondsmith a connu de nombreuses déclinaisons. Nous avons notamment eu l'excellente série d'animation Cyberpunk Edgerunners chez Netflix, ou encore des mangas spin-off de la série, entre autres exemples. Voici justement une nouvelle œuvre parallèle aux mésaventures de V et Johnny Silverhand.

Une nouvelle histoire de Psycho dans l'univers de Cyberpunk 2077

Après les mangas en lien avec Cyberpunk Edgerunners, on retourne donc dans l'univers original de Cyberpunk 2077, avec cette fois une bande dessinée baptisée Psycho Squad, la neuvième de la collection. Éditée en France par Panini Comics, cette BD comptant 104 pages nous raconte une histoire parallèle à celle du protagoniste principal du jeu de base, écrite par Dan Watters et superbement illustrée par Kieran McKeown et Giada Marchisio. Celle-ci se concentre donc sur la célèbre escouade MaxTac, une unité d'élite en charge d'éliminer des personnes ayant succombé à la Cyberpsychose et que personne d'autre ne peut gérer.

Voici en substance le synopsis de cette nouvelle histoire dans l'univers de Cyberpunk 2077 : « Un corpo netrunner devenu cyberpsycho prend le contrôle d'un bâtiment entier et fait des dizaines de victimes : une nouvelle mission pour l'escouade SPAR Delta. Cette fois, la situation tourne au cauchemar, et l'équipe reçoit un nouveau chef, au goût prononcé pour la violence. Entre un membre hanté par un passé trouble et un autre guidé par des idéaux forts, la lutte s'intensifie entre MaxTac et les psychopathes qu'ils traquent ».

© Panini Comics

Prix et disponibilité

Cette nouvelle bande dessinée dans l'univers de Cyberpunk 2077 est d'ores et déjà disponible en France dans de nombreuses boutiques et librairies, au prix conseillé de 16 euros. À l'heure actuelle, voici où vous pouvez la commander en ligne (ou pour retrait en magasin s'il y a lieu) :

Fnac (16 euros)

Leclerc (16 euros)

Cultura (16,67 euros)

Amazon (18,15 euros)

Source : Panini Comics