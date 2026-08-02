Entre l’arrivée de The Witcher 3: Songs of the Past, annoncée pour 2027 ; et celle de The Witcher 4, actuellement en développement chez CD Projekt RED, l’équipe polonaise n’a sans doute pas le temps de s’ennuyer. Et même si, comme nous le savons, le projet Cyberpunk 2 se trouve lui aussi dans les tuyaux du studio, autant dire que ce n’est pas demain la veille que la suite de Cyberpunk 2077 verra le jour. En attendant que celle-ci ne finisse par arriver, les joueurs PC peuvent toutefois prolonger l’aventure avec un mod digne d’un véritable DLC.

Ce mod prolonge l’aventure Cyberpunk 2077 à la façon d'un DLC

En effet, comme nous le prouvent régulièrement les fans de Bethesda comme de Square Enix, il existe à travers le monde des joueurs bourrés de talents qui n’hésitent pas une seule seconde à faire profiter les autres de leurs capacités, avec des mods capables d’enrichir l’expérience d’un jeu de manière très poussée. C’est notamment le cas d’« APEX – Sonora Canyon and Safehouse », développé par Nox and MrBilL61 avec TPMG pour Cyberpunk 2077, qui permet d’ajouter une toute nouvelle location au RPG de CD Projekt.

Située dans les Badlands de Night City, cette nouvelle zone à explorer permet alors aux joueurs de se lancer dans une nouvelle quête, où l’objectif est de faire la lumière sur le passé d’un ancien abri abandonné par Militech ; qui est depuis tombé entre les mains d’une équipe de mercenaires pour le moins atypique. Évidemment, tout a été pensé pour respecter le lore de Cyberpunk 2077, promettent les créateurs sur Nexus Mods, qui précisent au passage qu’il faut avoir accompli la mission « Playing for Time » pour pouvoir accéder au contenu du mod.

© Nox / MrBilL61 / TPMG

Enfin, notons qu’au-delà de la nouvelle quête, qui donne également accès à un nouvel abri pour V, APEX – Sonora Canyon and Safehouse propose plusieurs nouveautés telles que la possibilité de cuisiner, de regarder des films au lit ou encore de profiter d’un stand de tir ; en plus d’explorer des bâtiments inédits et de profiter de nouvelles conditions météorologiques. Toutes les informations nécessaires à son installation sont disponibles sur sa page NexusMods, où il peut être téléchargé gratuitement. Précisons que l’extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, est requise.

Source : NexusMods