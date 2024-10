Disponible maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series dans une édition Ultimate, Cyberpunk 2077 et son DLC Phantom Liberty avaient cependant négligé une dernière plateforme dans leur tableau de chasse. Cet écueil sera enfin bientôt réparé, comme l'indique CD Projekt RED via notamment un article de blog sur le site officiel du jeu. On ne laisse visiblement aucun choom derrière chez le studio polonais.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition va bientôt croquer dans la Pomme

Outre ses désastreuses versions PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 s'est clairement bonifié avec le temps sur les autres plateformes. À tel point que CD Projekt RED s'estime enfin satisfait de l'état de son ambitieux RPG dans le futur dystopique de Mike Pondsmith. Mais il manquait encore un quartier de Night City à conquérir pour V et Johnny : la Pomme de la Corpo de Cupertino.

Ainsi, dans le courant de début 2025, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sera enfin porté sur Mac et Apple silicon. Les utilisateurs de ses appareils pourront donc y retrouver le jeu de base et Phantom Liberty, avec toutes les dernières mises à jour appliquées au jeu. CD Projekt RED indique par ailleurs que ce portage profitera des capacités des machines d'Apple pour y intégrer de nombreuses fonctionnalités. Parmi celles-ci, on peut citer le path tracing, Frame Generation et un audio spatial intégré. Le tout pour offrir aux joueuses et joueurs allergiques à Windows l'immersion propre au marquant titre du studio polonais.

Reste cependant à confirmer exactement à quelle date et à quel prix sera proposée cette Ultimate Edition de Cyberpunk 2077 sur les appareils d'Apple. Il faudra pour cela attendre encore un peu une autre annonce officielle, tout en surveillant en toile de fond la progression de CD Projekt RED sur Cyberpunk 2, sa suite ambitieuse et extrêmement attendue.

Source : Cyberpunk.net