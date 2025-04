Nous vous mentionnions ce matin que le leaker eXtas1s avait teasé qu'une annonce se préparait autour de Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty. De nombreux signes tendaient à indiquer que Night City allait s'exporter sur Nintendo Switch 2. Le grand Nintendo Direct de cet après-midi, dédié à la prochaine console très attendue du géant japonais, fut justement l'occasion de confirmer officiellement la chose.

Cyberpunk 2077 et son DLC vont bientôt s'implanter sur Nintendo Switch 2

En plus d'enfin nous présenter la Nintendo Switch 2 sous toutes ses coutures, annoncer son prix et sa date de sortie, le Nintendo Direct qui lui était dédié fut aussi l'occasion de dévoiler le catalogue de jeux qui accompagneront son lancement. La dernière franchise phare de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, va donc bien se joindre à la fête. À l'instar du PC et des consoles PS5 et Xbox Series, cela se fera par le biais d'une Édition Ultime, comptant donc le jeu de base et son DLC Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 va en effet profiter de la fiche technique plus robuste de la Switch 2 pour se laisser découvrir par les adeptes de Nintendo. Pour rappel, la console profite notamment d'une fiche technique plus robuste, capable de supporter des jeux jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Cela permettra ainsi à la machine d'afficher le titre de CD Projekt RED en proposant un bon compromis entre fidélité graphique et fluidité.

L'Édition Ultime de Cyberpunk 2077 arrivera donc sur Nintendo Switch 2 le jour de sa sortie, soit le 5 juin 2025.

Source : Nintendo sur YouTube