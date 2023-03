L’E3 est mort, vive le Summer Game Fest. La salon américain a longtemps était synonyme de grosses annonces, de nuits blanches et de hype. Malgré une annulation qui signe très certainement la fin d’une ère, les développeurs sont bien décidés à poursuivre leur communication grandiloquente estivale. Certains éditeurs vont y aller de leur événement personnel, à l’instar d’Ubisoft ou de Microsoft, d’autres vont surfer sur l’aura du Summer Game Fest et de sa conférence, tandis que certains profiteront très certainement uniquement de l’engouement de la période pour y aller de leur showcase. On ne sait pas encore dans quelle catégorie CD Projekt RED s’inscrira, mais le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty s’invitera aux festivités.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty donnera bientôt de ses nouvelles

CD Projekt RED n’en a pas encore fini avec Cyberpunk 2077. Le lancement catastrophique de jeu son désormais oublié, le studio polonais continue de bichoner son RPG futuriste à coups de mises à jour. La prochaine n’apportera certes pas une fonctionnalité réclamée depuis le lancement, mais le jeu n’a de cesse de s’améliorer. En parallèle, un gros DLC visant à prolonger l’histoire est en cours de préparation. Peu de détails concrets sont connus sur Phantom Liberty et les joueurs attendent encore de pouvoir découvrir du gameplay et les nouveautés de cette extension. L’attente ne sera plus très longue, puisque les développeurs ont confirmé que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera montré en juin 2023.

« Grand nouvelle : en juin nous allons commencer à donner plus d’informations sur l’extension Phantom Liberty. Restez connectés », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Il est fort probable que le DLC fasse une apparition lors du Summer Game Fest ou d’un showcase dédié, destiné à présenter plus amplement ses aspects inédits. On peut espérer de longues séquences de gameplay avec une date de sortie à la clé. D’autant qu’aux dernières nouvelles, l’extension est toujours prévue pour le courant de l’année. Il n’en fallait en tout cas pas plus que cette simple annonce pour faire grimper la hype chez les fans. CD Projekt RED avait affirmé que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ne manquait pas d’ambition et que sera la plus grosse extension qu’ils ont développée à ce jour. Quand on voit à quel point celles de The Witcher 3 étaient généreuses, on comprend que les joueurs puissent trépigner d’impatience.

Un gros DLC avec Idris Elba

Pour l’heure, on ne sait finalement pas grand-chose de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Il a été confirmé que le DLC emmènera les joueurs dans les New United States of America une région inédite qui fait face à ses propres problèmes. V et Johnny Silverhand (Keanu Reeves) y rencontreront de nouvelles têtes, dont celle du charismatique Idris Elba qui prêtera ses traits à Solomon Reed. Un agent du gouvernement encore bien mystérieux dont les desseins sont encore nébuleux et qui est l'un des seuls nouveaux personnages confirmés à ce jour. De nouveaux environnements, armes, équipements et sans doute des fonctionnalités inédites sont également attendues. Il faudra néanmoins patienter encore deux petits mois pour découvrir lesquelles.