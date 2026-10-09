En attendant la suite de Cyberpunk 2077, la licence dystopique de CD Projekt RED fait une grosse annonce surprise, mais certains points de cette annonce divisent la communauté.

Tandis que Edgerunners 2 arrive le 20 octobre 2026 sur Netflix, CD Projekt RED préparerait une autre adaptation de Cyberpunk 2077, cette fois dans un film au format live-action. Rien que cela devrait plaire aux fans de l'univers, mais le choix de leur partenaire et du producteur de ce long-métrage font visiblement grincer quelques dents : respectivement Paramount et Lorenzo di Bonaventura (Transformers).

Un film Cyberpunk 2077 en live-action officiellement en production

Via différents rapports dont celui de Deadline, on a récemment appris que, comme des bruits de couloir l'évoquaient auparavant, Cyberpunk 2077 aura bel et bien droit à une adaptation en film live-action. CD Projekt Red tiendra le rôle de coproducteur du film et conservera un rôle créatif pour ce passage de la franchise au grand écran et au format en prises de vues réelles.

Après l'énorme succès de la série d'animation Edgerunners chez Netflix, cette transition vers le long-métrage pour Cyberpunk 2077 se fera donc en partenariat avec Paramount Pictures/Skydance et Lorenzo di Bonaventura en tant que producteur. Paramount a pour rappel déjà plusieurs grosses adaptations vidéoludiques au cinéma à son actif, comme Sonic. C'est également à cette entité que l'on doit le film Street Fighter à venir prochainement, ainsi qu'un film Call of Duty à paraître à l'avenir, avec cependant un réalisateur à la réputation visiblement clivante auprès des joueurs.

© CD Projekt RED

Qu'attendre de cette adaptation en film du RPG futuriste de CD Projekt RED ?

Pour l'heure, on ne connaît absolument rien de ce projet d'adaptation en film de Cyberpunk 2077, à part les sociétés travaillant dessus, ainsi que son producteur. Il est donc encore trop tôt pour déterminer s'il s'agira d'adapter aussi fidèlement que possible le scénario du jeu original, ou raconter une toute autre histoire dans le même univers, à l'image d'Edgerunners.

En l'état, certains fans s'inquiètent en revanche des parties impliquées dans cette adaptation en film de Cyberpunk 2077. Pour rappel, la plateforme SVOD de Paramount avait accueilli l'adaptation en série de Halo, annulée au bout de deux saisons et très controversée. Un utilisateur X.com a même déclaré « tout mais pas ce studio, pitié » à la vue de l'annonce. D'autres ont émis des doutes quant au producteur du film Lorenzo di Bonaventura, qui a travaillé auparavant sur Transformers et GI Joe, des licences qui ont également divisé.

Il convient toutefois d'attendre de plus amples nouvelles de cette nouvelle adaptation de Cyberpunk 2077 pour s'en faire une meilleure idée.

Source : Deadline