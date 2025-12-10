Cyberpunk 2077 a maintenant près de 5 ans déjà, mais les joueurs ne le lâchent pas pour autant. On le voit, à chaque annonce le concernant directement lui ou son univers, les joueurs répondent à l'appel. Alors que le prochain jeu est actuellement en développement, les projets parallèles basés sur l'univers se multiplient. Une série Netflix qui a cartonné, des crossovers, des comics… Si vous pensiez en avoir fait le tour, vous vous êtes trompés. CD Projekt vient de faire une annonce surprise qui devrait plaire aux amoureux de la licence et aux collectionneurs, mais pas seulement.

Cyberpunk 2077 fait une annonce surprise qui devrait plaire aux fans

Cyberpunk 2077 a déjà plus d'une corde à son arc, mais il ne manque pas de ressources. Non content d'être présent sur pratiquement tous les supports existants, le jeu compte désormais surfer sur une tendance qui a largement pris de l'ampleur ces dernières années. À l'instar de League of Legends avec Riftbound récemment, Cyberpunk 2077 se lance dans le jeu de cartes à collectionner (un JCC ou TCG). Une annonce surprise que personne n'avait vue venir, le jeu de cartes à collectionner de Cyberpunk 2077 lancera un Kickstarter dès 2026 sans date précise. Pour le moment, on ignore presque tout de ce nouveau jeu si ce n'est qu'il reprendra des héros, lieux et objets issus de tout l'univers. À savoir de Cyberpunk 2077, de son DLC Phantom Liberty, mais aussi de Cyberpunk Edgerunner.

La brève vidéo de présentation montre en tout cas plusieurs personnages clés de la franchise, ainsi qu'une direction artistique très marquée et fidèle. On peut remarquer qu'il existe plusieurs types de cartes : Équipement, unité, Légende, ainsi que des catégories comme Cyberware, implant, arme, merc, etc… Ce qui promet un jeu réellement complet et pas seulement destiné à la collection comme on aurait pu le penser aux premiers abords. Évidemment, la composante collection sera importante, avec des cartes à différents niveaux de rareté ou encore des illustrations alternatives.

Si ce nouveau jeu de cartes à collectionner Cyberpunk 2077 vous intéresse, sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site officiel pour vous tenir informé de la suite et même gagner une carte gratuite et exclusive de Lucy. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements et il va visiblement avoir besoin de vous pour se développer. Maintenant, tous les fans de The Witcher 3 vont se mettre à rêver de voir débarquer un jeu de cartes à collectionner Gwent complet et abouti.

Source : CD Projekt