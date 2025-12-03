Avec la tenue prochaine des Game Awards 2025, le monde du jeu vidéo est en effervescence. Alors que certains se creusent la tête pour deviner quel jeu mystère se cache derrière l’imposante statue dévoilée par Geoff Keighley, d’autres ont les yeux rivés sur le 10 décembre 2025. C’est en effet à cette date que Cyberpunk 2077 célébrera son cinquième anniversaire, et il s’annonçait riche en surprises. Quoi que…

Pas de surprise pour l'anniversaire de Cyberpunk 2077

CD Projekt RED avait en effet publié un tweet mentionnant quelques dates importantes : deux anniversaires de personnages du DLC Phantom Liberty, et une autre pour célébrer les cinq ans du jeu. Compte tenu du passif du studio polonais pour créer la surprise et de sa tendance à dire « on en a fini avec le jeu, mais en fait non », une large majorité des joueurs a cru à un teasing pour une mise à jour surprise de Cyberpunk 2077 en l’honneur de cet anniversaire. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Face à l'engouement généré par ce tweet, Marcin Momot, directeur de la communauté, a calmé le jeu.

« Ce n’est pas un teasing. C’est notre post mensuel annonçant les anniversaires des personnages, qui est publié tous les 30 jours. Cette fois, nous avons aussi inclus l’anniversaire du jeu, mais ce n’est pas un teaser. J’espère que ça clarifie les choses », a-t-il expliqué sur Twitter. Parce que Cyberpunk 2077 revient de loin, et surtout parce qu’il y a des rumeurs persistantes d’un nouveau DLC développé par Virtuos, beaucoup s’attendaient à ce que CD Projekt RED célèbre cette remontada avec une grosse annonce. Mais ce ne sera donc pas le cas.

Une mise à jour l'année prochaine ?

Cela n’exclut pas quelques surprises le jour J, notamment du côté du merchandising, auquel le studio accorde une grande importance, ou une rétrospective pour célébrer le chemin parcouru depuis la sortie difficile du jeu. Mais une mise à jour gratuite ou une extension ne semblent pas être au programme. C’est donc une petite déception pour ceux qui espéraient fêter cet anniversaire symbolique avec du contenu inédit. « On apprécie l’engouement de tout le monde, mais on ne prévoit pas de déployer de mise à jour de Cyberpunk 2077 en décembre », a ajouté l’employé. Les delulu diront que si ce n’est pas en décembre, un patch ou DLC peuvent quand même arriver en 2026. On vous laisse croire ce que vous voulez.

Source : Marcin Momot