Même cinq ans après sa sortie, CD Projekt RED n'en a visiblement pas encore complètement terminé avec Cyberpunk 2077. Après la récente mise à jour majeure 2.3, qui s'accompagnait également d'un portage du jeu sur les Mac d'Apple, voici un autre développement heureux pour de nombreux joueuses et joueurs PC, en attendant de voir ce que le studio polonais nous réserve pour la suite.

Un nouvel implant preemos pour la version PC de Cyberpunk 2077

Même dans un état assez peu reluisant à son lancement en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a toujours voulu être une impressionnante vitrine technologique de la part de CD Projekt RED. Il s'agissait notamment d'un sublime porte-étendard des technologies de NVIDIA comme le Ray Tracing ou le DLSS. Avec un certain décalage, il en a également été de même avec celles de son concurrent direct, AMD. Au fur et à mesure de la sortie de nouvelles versions des fonctionnalités propres aux cartes graphiques des deux fabricants, le dernier titre du studio polonais s'est échiné à en recevoir le plein support officiel.

C'est encore le cas cette semaine, alors que Cyberpunk 2077 reçoit enfin officiellement le support d'AMD FidelityFX Super Resolution 4 (ou FSR 4 pour les intimes), la technologie d'upscaling maison de la Team Rouge, en l'activant directement dans les options du jeu. Pour rappel, celle-ci n'était jusqu'à présent accessible sur le titre que via des solutions officieuses comme des mods. CD Projekt RED s'est donc fendu d'une solution plus officielle et pérenne. Le support de cette technologie devrait apporter d'importants gains de performance sur Cyberpunk 2077, à condition cependant de disposer d'une carte graphique AMD compatible. À savoir pour l'instant les modèles de la série AMD RX 9000.

Notons toutefois qu'AMD a tendance à adopter une approche beaucoup plus ouverte de ses technologies que NVIDIA. Il se pourrait alors que le FSR 4 soit amené à être compatible avec d'autres cartes graphiques à l'avenir. Quoi qu'il en soit, celles et ceux disposant des plus récents GPU de la marque peuvent donc désormais en profiter pleinement sur Cyberpunk 2077. L'occasion peut-être de retourner à Night City avec des performances améliorées, en attendant des nouvelles de The Witcher 4 et de Cyberpunk 2, respectivement en pleine production et en préproduction.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com