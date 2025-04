Les créateurs de Cyberpunk 2077 et The Witcher n’ont pas dit leur dernier mot. Le studio affiche même des ambitions complètement démesurées pour la suite. Et il ne s’agit plus seulement de jeux vidéo

Le studio polonais CD Projekt n’a jamais caché ses ambitions. Mais aujourd’hui, il veut aller encore plus loin. Bien au-delà de ses jeux cultes comme The Witcher ou Cyberpunk 2077. Son nouvel objectif ? Devenir un acteur majeur de la pop culture mondiale. Récemment, on pouvait d'ailleurs apprendre que le studio voulait rester à la pointe de la technologie.

Plus qu’un simple studio de RPG pour les créateurs de Cyberpunk 2077

Pendant longtemps, CD Projekt s’est concentré sur un rêve : créer les meilleurs jeux de rôle du monde (Cyberpunk 2077, The Witcher). Un objectif noble, mais selon ses dirigeants, ce n’est plus suffisant. Dans une interview récente, les co-directeurs Michał Nowakowski et Adam Badowski ont expliqué vouloir bâtir quelque chose de plus vaste. Leur vision : faire des jeux le cœur d’un univers plus large, entouré de films, séries, livres ou encore événements pour les fans.

Cette envie ne sort pas de nulle part. Le studio l’a déjà expérimentée avec Cyberpunk 2077 : Edgerunners. Cette série animée, produite avec le studio japonais Trigger, a rencontré un joli succès sur Netflix. Pour CD Projekt, c’est un exemple concret de ce qu’ils veulent développer : des créations qui enrichissent l’univers des jeux et touchent un public plus large.

Rester fidèle à son ADN

Mais attention, pas question de tout chambouler. Malgré cette ouverture, CD Projekt reste attaché à ce qu’il sait faire de mieux : les RPG. Le studio ne compte pas suivre les tendances du moment, comme les jeux de survie ou le multijoueur à outrance. Adam Badowski l’affirme clairement : "On fait les jeux qu’on aime. Et on veut continuer à les faire à notre manière." Une façon de rester cohérent, tout en montant en gamme. Que ça soit pour Cyberpunk 2077 2 ou le prochain The Witcher 4.

D'ailleurs, dans ce contexte, The Witcher 4 sera un jalon important en plus de la suite de Cyberpunk 2077. Cette fois, ce ne sera plus Geralt, mais Ciri qui tiendra le rôle principal. Un choix fort, qui va aussi changer le gameplay. Selon le studio, Ciri offrira une approche plus nerveuse, plus fluide. "Geralt, c’est un roc. Ciri, c’est de l’eau", résume joliment Pawel Burza, en charge de la communication. Le jeu est encore en développement. Il a officiellement basculé en production fin 2024. Aucune date de sortie n’est annoncée, mais il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

Source : CD Projekt